 Не лише Зеленський: як панк і комік став мером Рейк′явіка | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Не лише Зеленський: як панк і комік став мером Рейк'явіка

Український комік і кандидат в президенти Володимир Зеленський - не єдиний приклад в Європі. Одним з першопрохідців вважається Йон Гнарр, колишній мер столиці Ісландії Рейк'явіка.

Похід Йона Гнарра у політику, за його словами, був експериментом

Похід Йона Гнарра у політику, за його словами, був експериментом

Те, що Йон Гнарр - професійний жартівник, стає зрозуміло з перших секунд інтерв'ю. "Це наше славне ісландське сонце", - говорить 52-річний чоловік в окулярах, посміхаючись, коли на початку бесіди з DW через Skype його просять розгорнути монітор у бік від вікна. Гнарр - колишній мер Рейк'явіка, найпівнічнішої європейської столиці. Майже десять років тому йому вдалося те, що зараз намагається зробити комік і кандидат в президенти України на виборах 31 березня Володимир Зеленський.

В Європі коміки йдуть в політику і виграють

Гнарр - колишній басист панк-групи і колишній таксист, успішний актор, письменник і телевізійний комік, батько п'ятьох дітей. У 2009 році з далекими від політики друзями він жартома заснував нову партію, назвавши її "Найкраща партія", і в 2010 році пішов з нею на вибори до міськради столиці Ісландії, де проживає більш ніж третина 350-тисячного населення острівної держави. Результат: "Найкраща партія" здобула 34,7 відсотка голосів і сформувала коаліцію з соціал-демократами. Так Гнарр став мером Рейк'явіка. Він пропрацював повний термін і пішов з політики в 2014 році, написавши про свій досвід книгу і п'єсу. Зараз ця п'єса ставиться в Національному театрі Ісландії, а він - грає в ній самого себе.

Йон Гнарр - один із перших коміків, які пішли в політику в Європі

Йон Гнарр - один із перших коміків, які пішли в політику в Європі

У новітній європейській історії Гнарр - один з першопрохідців і перший, хто здобув успіх. В Італії комік Беппе Грілло заснував свій протестний "Рух п'яти зірок" приблизно в той же час, коли і Гнарр створив в Ісландії свою "Найкращу партію", але до влади партія Грілло прийшла пізніше. Спочатку "П'ять зірок" добилися успіху на місцевих виборах в провінції, а за підсумками парламентських виборів 2018 року увійшли в уряд. Є досвід коміка-політика і в Німеччині. Колишній шеф-редактор сатиричного журналу Titanik Мартін Зоннеборн (Martin Sonneborn) заснував з колегами в 2004 році партію, яку так і назвав - "Партія". Його найбільший політичний успіх - обрання в 2014 році депутатом Європарламенту. Зараз він готується переобратися.

Спроба "перетворити вибори на фарс"...

"Це було після фінансової кризи, коли вся економіка Ісландії обвалилася", - розповідає Гнарр про своє рішення піти в політику. У 2008 році на тлі фінансової кризи, що виникла в США, криза вразила і банківський сектор Ісландії. Вона супроводжувалася обвалом курсу національної валюти. "Я тоді думав поставити про це п'єсу, але потім прийшла думка: а чому б не зробити так, щоб театр прийшов до них, - сміється Гнарр, маючи на увазі політиків, банкірів і ЗМІ. - Моя ідея полягала в тому, щоб влаштувати грандіозний спектакль, який би привернув увагу, і щоб я якось зміг перетворити вибори на фарс".

Його натхненниками, розповідає далі Гнарр, були французький письменник і поет Андре Бретон, і зокрема його "Маніфест сюрреалізму", а також колишній мер колумбійської столиці Боготи Антанас Моккус, у якого литовське коріння. Моккус - математик, філософ і університетський професор - відомий нетрадиційними методами. Ще до обрання мером він прославився інцидентом, коли він показав невгамовним студентам свій оголений зад. "Я відкрито говорив, що користуюся інструкціями Бретона, як перемогти на виборах", - сміється Гнарр. За його словами, спочатку він "не планував ставати політиком", а хотів "зробити експеримент". У цьому, мабуть, одна з головних відмінностей ісландського коміка від його колеги по цеху Зеленського, хоча про справжні наміри кандидата в президенти України можна тільки здогадуватися.

Гнарр розповідає, що брав приклад із екс-мера Богти Антанаса Моккуса

Гнарр (л) розповідає, що брав приклад із екс-мера Богти Антанаса Моккуса

Виборчу кампанію Гнарр проводив у стилі пародії, активно використовуючи соціальні медіа, що тоді в Ісландії було новаторством. "Ми обіцяли парламент без наркотиків до 2020 року, або що ми будемо відкрито корумпованими, - згадує комік, здригаючись від сміху. - Однією з моїх обіцянок була обіцянка порушити всі обіцянки".

...і що з цього вийшло

Проект, який планувався як жарт, виявився надзвичайно популярним і в якийсь момент Гнарр зрозумів, що "втратив контроль". "Люди стали пов'язувати з рухом надії, - згадує він. - Багато хто розміркував приблизно так: а чому б не вибрати коміка? Коміки і гумористи, як правило, розумні люди, з добрим серцем. Бувають винятки, але чому ні?". При цьому він не вважає, що голосування за нього було протестним. За його словами, частина виборців сприймала його серйозно, іншій частині - сподобалася його ідея. Виборці очікували від нього "чесної розповіді про те, що відбувається".

Коли ж партія перемогла і він став мером столиці, Гнарр зізнається, що "абсолютно не був готовий до цього", а перші два роки були "терором". Комік каже, що не очікував жорсткої та жорстокої відсічі з боку інших політиків, розлючених його перемогою. "Такої жорстокості я не пам'ятаю з часів школи, - говорить колишній мер. - Мене висміювали, називаючи "клоуном в міськраді", міркували про мій інтелект, і іноді це було боляче". Відчувається, що це його сильно зачепило. Озираючись назад, він вважає, що противники хотіли "зламати його" і змусити до відставки. Але цього не сталося. Гнарр і його соратники допрацювали до кінця терміну.

Говорячи про підсумки свого походу в політику, Гнарр зазначає, що пишається стабілізацією ситуації в Рейк'явіку і реалізованими проектами, серед яких - фінансова допомога міській енергокомпанії. Але головне - його участь і перемога на виборах "дали людям надію, що щось справді можна змінити, що ніхто не приречений сидіти пасивно".

Чому Йон Гнарр пішов з політики

Чому він не залишився в політиці? "Я хотів повернути своє колишнє життя, - пояснює Гнарр. - Я не шукав кар'єри в політиці, я просто хотів зробити жест, спробувати". За його словами, сама природа його партії не припускала повторної участі у виборах: "Це була непередбачувана партія, а другий термін зробив би її передбачуваною. Я цього не люблю".

На запитання, чи знає він, що в Україні комік Зеленський балотується в президенти, Гнарр відповів, що читав про це в англомовній пресі та вважає його приклад "надихаючим". При цьому ситуація "небезпечна", оскільки український колега, на думку ісландця, має справу "з набагато більш серйозними людьми", ніж ті "жорстокі і вульгарні люди", з якими сам він зіткнувся в Рейк'явіку.

  • Вибори в Україні

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Рекордні вибори

    На цих виборах на посаду президента України претендує рекордна кількість кандидатів, а саме - 39. До цього найбільша кількість кандидатів, які балотувалися на виборах президента, була зафіксована у 2004 році. Тоді на найвищу посаду в державі було 24 претенденти.

  • Володимир Зеленський

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Володимир Зеленський

    Шоумен Володимир Зеленський оголосив про свою участь у президентських виборах у новорічну ніч і невдовзі вирвався в лідери виборчих перегонів. Зростанню популярності кандидата не завадив і скандал навколо пов'язаного із Зеленським кінобізнесу в Росії. Багатьом українцям актор відомий за комедійним телесеріалом "Слуга народу". У ньому Зеленський грає вчителя, який несподівано став президентом.

  • Юлія Тимошенко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Юлія Тимошенко

    Довгожителька української політики Юлія Тимошенко йде на вибори з програмою "Новий курс України", яка, зокрема, передбачає ухвалення нової "народної" Конституції. Проте найбільше виборцям поки що запам'яталася її обіцянка знизити вдвічі ціну газу. На президентських виборах 2010 та 2014 років Тимошенко доводилося задовольнятися другим місцем, тож цього разу вона будь-що націлена на перемогу.

  • Петро Порошенко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Петро Порошенко

    Чинний президент Петро Порошенко подав до ЦВК документи в останній день реєстрації кандидатів. Проте свою кампанію він фактично розпочав ще влітку 2018 року, коли на вулицях українських міст з'явилися білборди з гаслом "Армія! Мова! Віра!". В останні місяці пріоритетним для Порошенка було питання віри, адже він брав активну участь в отриманні Православною церквою України томосу про автокефалію.

  • Юрій Бойко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Юрій Бойко

    Екс-регіонал Юрій Бойко має найвищий рейтинг з-поміж кандидатів, що орієнтуються на проросійський електорат. Його висуненню передувало створення політиком разом з Вадимом Рабіновичем "Опозиційної платформи - За життя", за що Бойка виключили зі складу "Опозиційного блоку". У разі обрання кандидат обіцяє припинення війни на Донбасі, зниження комунальних тарифів і розвиток економіки.

  • Анатолій Гриценко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Анатолій Гриценко

    Колишній міністр оборони України та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко йде на вибори під гаслом "Чесних більше". Особливий наголос у своїй програмі кандидат робить на боротьбі з корупцією. Також "чесний президент" обіцяє протягом п'ятирічного терміну середню зарплату розміром понад 700 євро, а також повернення окупованих територій без "особливих статусів"

  • Олег Ляшко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Олег Ляшко

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у цій передвиборчій кампанії знову використовує імідж "хлопця з народу", який не цурається епатажних і популістських заяв. Зокрема, він уже обіцяв заарештувати "всю російську агентуру в Україні" та пропонував повернути смертну кару "за корупцію, державну зраду та тероризм". Також Ляшко традиційно вимагає зниження цін та скасування більшості податків.

    Автор: Дмитро Губенко


DW.COM

Що треба знати про вибори президента України-2019

В Україні наближаються президентські вибори, які відбудуться у неділю, 31 березня. В огляді DW - основні відомості про вибори на найвищу посаду держави. (29.03.2019)  

Уперше на вибори: чи піде українська молодь голосувати?

На президентських виборах мають право проголосувати близько 30 мільйонів українців. Такими є дані ЦВК. 4 відсотки з них - це молодь, яка вперше отримала таке право. Голосуватиме, однак, далеко не кожна молода людина. (27.03.2019)  

Зе кандидат: із чим іде на вибори Володимир Зеленський

У новоспеченого політика запевняють, що ведуть кампанію власними силами, не мають зв'язку із олігархом Ігорем Коломойським та обіцяють ставити владі завдання на референдумах. (19.03.2019)  

Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

У президентських виборах в Україні 31 березня 2019 року візьме участь рекордна кількість кандидатів. Коротко про лідерів електоральних симпатій. (08.02.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew Kvartal 95 (2016-2017)

Зе кандидат: із чим іде на вибори Володимир Зеленський 19.03.2019

У новоспеченого політика запевняють, що ведуть кампанію власними силами, не мають зв'язку із олігархом Ігорем Коломойським та обіцяють ставити владі завдання на референдумах.

Реклама

Докладно

Похід Йона Гнарра у політику, за його словами, був експериментом

Не лише Зеленський: як панк і комік став мером Рейк'явіка

Історія про те, як комік Йон Гнарр став мером столиці Ісландії, і чим він не схожий на Зеленського.  

У ЄС привітали рішення СОТ щодо субсидій для Boeing

У ЄС привітали рішення СОТ щодо субсидій для Boeing

СОТ вирішила, що Boeing отримував незаконні субсидії від уряду США. У ЄС та Airbus вважають це рішення своєю перемогою.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  