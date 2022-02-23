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Неурядові організації (НУО)

Неурядові організації - неприбуткові формальні громадські об'єднання за інтересами, які беруть участь у громадській діяльності.

За визначенням Світового банку, під неурядовими організаціями слід розуміти приватні організації, які своєю діяльністю намагаються зменшити страждання, представляють інтереси бідних, захищають довкілля, надають базові соціальні послуги або займаються проектами розвитку на місцях. Серед найвідоміших міжнародних неурядових організацій - Amnesty International, Transparency International, Human Rights Watch.

Гуманітарні місії і війна на Донбасі

Гуманітарні місії і війна на Донбасі 23.02.2022

Агентства ООН, українські та міжнародні неурядові організації, що опікуються гуманітарними проблемами Донбасу останні вісім років, готуються до загострення бойових дій.

У Білорусі затримали керівника правозахисного центру Вясна

У Білорусі затримали керівника правозахисного центру "Вясна" 14.07.2021

Силовики Білорусі проводять обшуки в офісах неурядових громадських організацій і окремих правозахисників і представників громадського сектору. Правозахисний центр "Весна" повідомив про низку затримань.
Німецький політик візьме участь у конференції щодо боротьби з корупцією в Києві

Німецький політик візьме участь у конференції щодо боротьби з корупцією в Києві 06.06.2021

НУО відіграють важливу роль у процесі просування реформ і боротьби з корупцією в Україні, наголошує координатор МЗС ФРН зі "Східного партнерства" Йоганн Затгофф.
Грета Тунберг зареєструвала своє ім'я як торговельну марку

Грета Тунберг зареєструвала своє ім'я як торговельну марку 30.01.2020

Кліматична активістка Грета Тунберг заявила про реєстрацію свого імені і назви руху Fridays For Future як торговельних марок.
Пекін запровадив санкції щодо Human Rights Watch

Пекін запровадив санкції щодо Human Rights Watch 02.12.2019

Китай, незадоволений ухваленим Вашингтоном законом на підтримку Гонконгу, запровадив санкції щодо низки неурядових організацій зі США.
Суд у США зобов'язав Дональда Трампа виплатити два мільйони доларів

Суд у США зобов'язав Дональда Трампа виплатити два мільйони доларів 08.11.2019

Президент США Дональд Трамп нецільовим чином використовував кошти власного благодійного фонду і тепер має компенсувати низці недержавних організацій два мільйони доларів.

Німецьке судно врятувало близько 100 мігрантів у Середземному морі

Німецьке судно врятувало близько 100 мігрантів у Середземному морі 26.08.2019

Рятувальне судно німецької НУО Lifeline підібрало близько сотні мігрантів у Середземному морі. Тепер воно просить дозволу пришвартуватися в одному з європейських портів.
На саміт Великої сімки не допускають більшість неурядових організацій

На саміт "Великої сімки" не допускають більшість неурядових організацій 22.08.2019

Організатори саміту "Великої сімки" у французькому Біарріці відмовили в акредитації представникам багатьох неурядових організацій. Ті у відповідь оголосили бойкот заходу.
За тиждень протестів у Венесуелі загинули 35 людей - правозахисники

За тиждень протестів у Венесуелі загинули 35 людей - правозахисники 28.01.2019

За даними неурядових організацій, з початку протестів у Венесуелі загинули 35 людей, вісьмох осіб убили внаслідок позасудових переслідувань, сотні людей опинилися за ґратами.
Неурядові організації під прицілом влади багатьох країн світу

Неурядові організації під прицілом влади багатьох країн світу 24.01.2019

Не лише у Росії та країнах Азії неурядовим організаціям ідеться несолодко. Тепер і у Бразилії, де новий авторитарний президент прагне перевірити роботу закордонних організацій із надання допомоги.
Угорський парламент ухвалив пакет законів Стоп Сорос

Угорський парламент ухвалив пакет законів "Стоп Сорос" 20.06.2018

Парламент Угорщини вніс зміни до законодавства, які обмежують допомогу нелегальним мігрантам та передбачають за неї кримінальне покарання. Під приціл потрапляють у першу чергу неурядові організації.
Фонд Сороса згортає діяльність в Угорщині

Фонд Сороса згортає діяльність в Угорщині 15.05.2018

Фонд мільярдера і філантропа Джорджа Сороса "Відкрите суспільство" закриє офіс у Будапешті і переїде до Берліна. Водночас заснований Соросом Центральноєвропейський університет заявив, що не планує залишати Угорщину.

Фонд Сороса прокоментував чутки про переїзд з Будапешта

Фонд Сороса прокоментував чутки про переїзд з Будапешта 20.04.2018

ЗМІ поширюють інформацію, що організація Сороса залишить Будапешт. Вона не підтверджує та каже, що чекатиме на ухвалення закону про неурядові організації в Угорщині.
Е-декларації для активістів: останнє попередження ЄС (відео)

Е-декларації для активістів: останнє попередження ЄС (відео) 06.04.2018

Україна проігнорувала численні вимоги Євросоюзу скасувати електронні декларації для активістів. Як тепер реагуватиме ЄС?

Як ЄС покарає Україну за нескасовані е-декларації для активістів? (06.04.2018) 06.04.2018

Україна проігнорувала всі останні європейські попередження з вимогами скасувати електронні декларації для активістів. Як реагуватиме ЄС?
Росія заборонила діяльність німецької неурядової організації

Росія заборонила діяльність німецької неурядової організації 14.03.2018

За п’ять днів до президентських виборів російський уряд заборонив діяльність неурядової організації з Німеччини. Організація European Platform for Democratic Elections підтримувала спостерігачів на виборах.
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