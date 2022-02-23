Неурядові організації (НУО)

Неурядові організації - неприбуткові формальні громадські об'єднання за інтересами, які беруть участь у громадській діяльності.

За визначенням Світового банку, під неурядовими організаціями слід розуміти приватні організації, які своєю діяльністю намагаються зменшити страждання, представляють інтереси бідних, захищають довкілля, надають базові соціальні послуги або займаються проектами розвитку на місцях. Серед найвідоміших міжнародних неурядових організацій - Amnesty International, Transparency International, Human Rights Watch.