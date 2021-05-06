Німецький політик візьме участь у конференції щодо боротьби з корупцією в Києві

Координатор МЗС ФРН з питань міжсуспільної співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами "Східного партнерства" Йоганн Затгофф (Johann Saathoff) наголосив на важливості недержавних організацій у процесі реформ та боротьби з корупцією. Він заявив про це у неділю, 6 червня, перед візитом до Києва, де наступного дня візьме участь у конференції з питань боротьби з корупцією.

"Саме неурядові організації є важливими гравцями в Україні, допомагаючи просувати процес реформ і особливо боротьбу з корупцією. Я радий зустрітися з багатьма з них на конференції "Zero Corruption Conference" в Києві", - заявив депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини перед тим, як вирушити до України.

Німецький політик зазначив, що "Україна та Німеччина тісно співпрацюють як друзі та як партнери у багатьох сферах". Заатгофф також наголосив, що Німеччина виступає на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

В українській столиці Затгофф зустрінеться з представниками громадянського суспільства, проведе політичні перемовини з представниками українського уряду і парламенту. Заплановано чимало переговорів і з питання відновлюваної енергетики.

"Україна має великий потенціал у цій галузі і тісно співпрацює з Німеччиною в рамках спільного енергетичного партнерства", - наголосив німецький політик.

Крім того, Йоганн Затгофф збирається відвідати Чорнобильську АЕС. Візит триватиме з 6 до 9 червня.