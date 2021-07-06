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Непал

Непал - країна в Південній Азії.

Непал є країною в Південній Азії, яка на півночі межує з Китаєм, на сході, півдні та заході - з Індією. Кількість населення складає понад 29 мільйонів осіб. Площа - приблизно 147 тисяч квадратних кілометрів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Непал".

ФРН послабила обмеження на в'їзд з Індії, Португалії, Великобританії і РФ

ФРН послабила обмеження на в'їзд з Індії, Португалії, Великобританії і РФ 06.07.2021

Португалія, Великобританія, Індія, Росія і Непал більше не вважаються в Німеччині країнами, де поширені небезпечні варіанти коронавірусу.

Висота Евересту офіційно збільшилася

Висота Евересту офіційно збільшилася 08.12.2020

Уряди Китаю та Непалу погодили висоту Евересту. Тепер вона становить 8848,86 метра.

Коронавірус загрожує виробництву хірургічних гумових рукавичок

Коронавірус загрожує виробництву хірургічних гумових рукавичок 23.11.2020

Найбільший виробник хірургічних гумових рукавичок Top Glove закрив більше половини своїх фабрик у Малайзії через спалах коронавірусу. Зараження виявлено в більше тисячі працівників компанії.

Сміття з Евересту на столах п'ятизіркового готелю (28.10.2019) 28.10.2019

Гора Еверест - перлина Непалу, яку туристи поволі перетворюють на найвище сміттєзвалище світу. Місцеві організували масштабну акцію прибирання і налагодили переробку сміття з Евересту. Дещо навіть продають як коштовні сувеніри. Дивіться у відео!
Через негоду у Південній Азії загинули десятки людей

Через негоду у Південній Азії загинули десятки людей 13.07.2019

В Непалі, Індії та Бангладеш через повені та зливи загинули десятки людей. Тисячі людей були змушені залишити свої будинки.
В аеропорту біля Евересту розбився літак, троє загиблих

В аеропорту біля Евересту розбився літак, троє загиблих 14.04.2019

Невеликий пасажирський літак намагався злетіти, але був знесений вітром та врізався в вертоліт. Загинули троє людей та ще четверо були поранені.
У Непалі вирішили перевірити висоту Джомолунгми

У Непалі вирішили перевірити висоту Джомолунгми 10.04.2019

У Непалі експедиція у складі геодезиста та трьох альпіністів вирушила на Джомолунгму (Еверест), щоб уточнити її висоту. Є припущення, що найвища гора світу могла осісти після землетрусу у 2015 році.
У Гімалаях загинули дев'ятеро альпіністів

У Гімалаях загинули дев'ятеро альпіністів 13.10.2018

Через негоду в Гімалаях загинули південнокорейські альпіністи та непальські провідники. Серед загиблих - і Кім Чанг-Хо, який підкорив усі 14 восьмитисячників світу.

Авіакатастрофа в Непалі: десятки загиблих

Авіакатастрофа в Непалі: десятки загиблих 12.03.2018

Пасажирський літак загорівся після жорсткої посадки на футбольне поле біля аеропорту непальської столиці Катманду. Загинули десятки осіб.
На історичних виборах у Непалі явка сягає 65 відсотків

На історичних виборах у Непалі явка сягає 65 відсотків 26.11.2017

Вперше з 1999 року у Непалі проходять вибори до національного та регіональних парламентів. Спостерігачі відзначають високу явку виборців.

Негода в Південній Азії: десятки зниклих безвісти після обвалу будинку в Мумбаї

Негода в Південній Азії: десятки зниклих безвісти після обвалу будинку в Мумбаї 31.08.2017

Внаслідок обвалу будинку в індійському Мумбаї загинули щонайменше семеро осіб. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. Через повені, які лютують в Південній Азії, в Індії та сусідніх країнах загинули понад 1500 осіб.
Кількість жертв негоди у Південній Азії зросла до близько 600 осіб

Кількість жертв негоди у Південній Азії зросла до близько 600 осіб 19.08.2017

У Непалі, Індії та Бангладеш тривають повені та зсуви ґрунту, що забрали життя вже близько 600 людей. Найбільше з них - в Індії. Мільйони потерпілих залишили свої помешкання.
Кількість жертв негоди у Південній Азії зросла до 245

Кількість жертв негоди у Південній Азії зросла до 245 15.08.2017

У Непалі, Індії та Бангладеш повені та зсуви забрали життя вже 245 людей. Мільйони людей залишили свої помешкання.

У Південній Азії щонайменше 175 людей загинули через негоду

У Південній Азії щонайменше 175 людей загинули через негоду 14.08.2017

Мусонні дощі та зсуви ґрунту забрали життя щонайменше 175 осіб в Індії, Непалі та Бангладеш. Сотні тисяч людей залишили свої помешкання.

Україна на 131 місці у рейтингу сприйняття корупції (25.01.2017) 25.01.2017

Сусіди України у рейтингу міжнародної організації Transparency International - Росія, Казахстан, Іран і Непал. Прориву у боротьбі з корупцією в Україні експерти не помітили.
У Індії тисячі людей демонструють проти антикорупційної грошової реформи

У Індії тисячі людей демонструють проти антикорупційної грошової реформи 28.11.2016

Реформа грошей, спрямована на боротьбу з корупцією, фактично вивела з обігу 86 відсотків індійської валюти. Опозиція критикує уряд за невдале рішення.
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