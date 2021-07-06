Непал - країна в Південній Азії.

Непал є країною в Південній Азії, яка на півночі межує з Китаєм, на сході, півдні та заході - з Індією. Кількість населення складає понад 29 мільйонів осіб. Площа - приблизно 147 тисяч квадратних кілометрів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Непал".