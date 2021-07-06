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Непал - країна в Південній Азії.
Непал є країною в Південній Азії, яка на півночі межує з Китаєм, на сході, півдні та заході - з Індією. Кількість населення складає понад 29 мільйонів осіб. Площа - приблизно 147 тисяч квадратних кілометрів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Непал".
Гора Еверест - перлина Непалу, яку туристи поволі перетворюють на найвище сміттєзвалище світу. Місцеві організували масштабну акцію прибирання і налагодили переробку сміття з Евересту. Дещо навіть продають як коштовні сувеніри. Дивіться у відео!
Внаслідок обвалу будинку в індійському Мумбаї загинули щонайменше семеро осіб. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. Через повені, які лютують в Південній Азії, в Індії та сусідніх країнах загинули понад 1500 осіб.