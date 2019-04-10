Висота Евересту офіційно збільшилася

Китай і Непал оголосили про погодження ними нових даних щодо висоти гори Еверест, яка, згідно з позицією двох країн тепер становить 8848,86 метра. Про це у вівторок, 8 грудня, повідомило Центральне телебачення Китаю.

"Голова країни Сі Цзіньпін і президентка Непалу Бідх'я Деві Бхандарі обмінялися листами і разом оголосили про останню зафіксовану висоту Евересту - 8848,86 метра", - йдеться в повідомленні.

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Два підходи у вимірюванні висоти Евересту

Раніше Китай двічі вимірював висоту гори - у 1975 та 2005 роках. Якщо в 1975 році у КНР дійшли висновку, що висота Евересту на той момент склала 8848,13 метра, то через 30 років окремо було визначено висоту піку скали, який виявився 8844,43 метри заввишки, та глибину снігового та крижаного покрову, що склав близько 3,5 метра.

Водночас у Непалі наполягали, що висоту гори, відомої також під назвою Джомолунгма, необхідно рахувати разом із сніговою шапкою. У 2010 році Пекін пристав на цю пропозицію, і країни домовилися використовувати підхід, запропонований непальською владою.

Після землетрусу в Непалі у 2015 році геологи з некомерційного консорціуму геофізичних досліджень UNAVCO заявили, що висота Евересту зменшилася на 2,5 сантиметра.