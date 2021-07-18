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Нелегальна зброя

Придбана нелегально зброя.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "нелегальна зброя".

Гаїті: дружина вбитого президента повернулася зі США

Гаїті: дружина вбитого президента повернулася зі США 18.07.2021

Після замаху Мартіна Моїз лікувалася від отриманих поранень у США. В аеропорту Порт-о-Пренса вдову президента Моїза супроводжували охоронці.

Закон про обіг зброї: українці готові, а депутати - ні? (04.03.2021) 04.03.2021

Понад 20 законопроєктів про обіг зброї вносили до Верховної Ради за час незалежності України. Відсутність закону донині народні обранці пояснюють, зокрема, тим, що суспільство не готове до вільного продажу зброї. Чи так це? І що насправді легалізує відповідний закон?

Нелегальна зброя в Україні: скільки її та як її вилучити

Нелегальна зброя в Україні: скільки її та як її вилучити 22.07.2020

Надзвичайна ситуація з озброєним захопленням заручників у Луцьку вкотре привернула увагу до проблеми "чорного ринку" зброї в Україні. Які масштаби цього явища та що пропонують експерти?
Українці офіційно мають близько мільйона одиниць зброї - ЗМІ

Українці офіційно мають близько мільйона одиниць зброї - ЗМІ 25.07.2018

За даними поліції, українці мають на руках близько мільйона одиниць вогнепальної зброї. Неофіційна статистика свідчить, що зброї в громадян може бути в чотири рази більше.
Право на зброю: чому озброюються турки? (відео)

Право на зброю: чому озброюються турки? (відео) 16.01.2018

У Туреччині щодня від вогнепальної зброї гинуть у середньому п'ятеро людей, переважно жінки. Після спроби путчу кількість вогнепальної зброї серед населення зросла до 25 мільйонів одиниць.

Чому озброюються турки? (15.01.2018) 15.01.2018

У Туреччині щодня від вогнепальної зброї гинуть у середньому п'ятеро людей, переважно жінки. Після спроби путчу кількість вогнепальної зброї серед населення зросла до 25 мільйонів одиниць.

Сербія - країна нелегальної зброї

Сербія - країна нелегальної зброї 05.01.2017

У населення Сербії стільки зброї, скільки немає у жителів жодної іншої європейської країни. Вона збереглася ще після воєн 1990-х років і досі використовується злочинцями.
Здача зброї в Україні: традиційна акція з сумнівними результатами

Здача зброї в Україні: традиційна акція з сумнівними результатами 06.04.2016

Українці добровільно здають зброю, аби уникнути кримінальної відповідальності за зберігання вогнепалів, звітує Нацполіція. Однак експерти певні, правоохоронці замилюють суспільству очі.
Україна стає найбільшим ринком нелегальної зброї в Європі?

Україна стає найбільшим ринком нелегальної зброї в Європі? 13.11.2015

Правоохоронці і спецслужби України поки не можуть приборкати неконтрольоване розповсюдження вогнепальної зброї. Її помітно побільшало від початку війни на Донбасі. Наскільки небезпечна ця ситуація для мирних громадян?

Україна стає найбільшим ринком нелегальної зброї у Європі? 13.11.2015

Правоохоронці і спецслужби України поки не можуть приборкати неконтрольоване розповсюдження вогнепальної зброї. Ії помітно побільшало з початком війни на Сході. Наскільки небезпечна ситуація для мирних громадян?

Нелегальна зброя заполонила Україну - DW Новини (13.11.2015) 13.11.2015

На руках в українців може бути до 4,5 млн. одиниць вогнепальної зброї. Москва посилює заходи безпеки через погрози терактів з боку "ісламської держави".