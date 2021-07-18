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Придбана нелегально зброя.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "нелегальна зброя".
Понад 20 законопроєктів про обіг зброї вносили до Верховної Ради за час незалежності України. Відсутність закону донині народні обранці пояснюють, зокрема, тим, що суспільство не готове до вільного продажу зброї. Чи так це? І що насправді легалізує відповідний закон?