Нелегальна зброя

Закон про обіг зброї: українці готові, а депутати - ні? (04.03.2021)

Понад 20 законопроєктів про обіг зброї вносили до Верховної Ради за час незалежності України. Відсутність закону донині народні обранці пояснюють, зокрема, тим, що суспільство не готове до вільного продажу зброї. Чи так це? І що насправді легалізує відповідний закон?