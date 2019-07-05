Незлочинна організація? Прощавайте, гроші Єфремова та Іванющенка

Звільнений 23 жовтня з Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк відомий перш за все як особа, яка координувала розслідування справ про вбивства у лютому 2014 року на Майдані та інших злочинів проти учасників акцій протесту 2013-14 рр. Утім, управління Горбатюка курирувало й інший важливий напрямок: розслідування заволодіння державними коштами експрезидентом України Віктором Януковичем і його оточенням, а також відмивання коштів за кордоном.

Тому слова Сергія Горбатюка, сказані ним в ефірі "Радіо НВ", про те, що нове керівництво ГПУ "не вважає оточення Віктора Януковича злочинною організацією" заслуговують на особливу увагу. "Вони (керівництво ГПУ - Ред.) кажуть, що немає злочинної організації, розпихуйте всі ці справи наліво і направо", - підтвердив свою критику на адресу колишнього керівництва Горбатюк і у розмові з DW.

Власне, питання стоїть так: чи крали соратники Януковича кожен сам по собі, чи вони діяли як єдиний злочинний клан, де кожен виконував свою функцію. Відповідь на це питання критична для повернення цих грошей Україні - це пов'язано з особливостями законодавства Швейцарії, де лежить левова частка грошей колишніх українських можновладців, яких підозрюють у розкраданні державних коштів.

145 мільйонів у Швейцарії

Як повідомило у відповідь на нещодавній запит DW Федеральне відомство юстиції Швейцарії,у банках цієї країни заморожені активи на суму близько 145 мільйонів швейцарських франків. Швейцарія, на відміну від ЄС, не знімає санкцій з оточення Януковича через надто повільний поступ у розслідуванні проваджень. Річ у тім, що у цій країні гроші заморожено не рішенням уряду, а на підставі спеціально ухваленого закону, який має полегшувати конфіскацію іноземних грошей сумнівного походження. У Швейцарії блокування активів може тривати стільки, скільки потрібно для розслідування.

Сергій Горбатюк заявляє, що нове керівництво Генпрокуратури не вважає оточення Віктора Януковича злочинною орагнізацією

Різницю із правовим полем Євросоюзу відчув на собі, приміром, колишній народний депутат і близький соратник Віктора Януковича Юрій Іванющенко. Швейцарські суди відмовилися розморозити гроші "Юри Єнакіївського", як називають Іванющенка українські ЗМІ. Тоді як Євросоюз зняв санкції з Іванющенка з огляду на неодноразові рішення українських судів про закриття кримінальних проваджень проти ексдепутата. Швейцарці водночас дали зрозуміти, що гроші будуть заблоковані доти, доки українська сторона не повідомить, що всі підозри про незаконне збагачення знято. Таким чином, на рахунках офшорних фірм дружини Іванющенка у Швейцарії, заблокованими залишаються 72 мільйони франків, а також нерухомість.

Туманні перспективи в українських судах

Через підконтрольні Євгену Бакуліну рахунки офшорних компаній пройшли десятки мільйонів доларів - імовірно, пов´язаних зі справою про "вишки Бойка"

Юрія Іванющенка підозрюють у розкраданні грошей, отриманих Україною за продаж квот в рамках Кіотського протоколу. За п'ять років українські суди винесли десятки рішень у цій справі. У слідчих виникають труднощі на кожному кроці. У деяких випадках, скажімо, суди відмовлялися арештовувати рахунки або схвалювати інші процесуальні дії через формальні помилки. Так само виглядає ситуація і у справах інших впливових "рагіоналів" - ексголови "Нафтогазу" Євгена Бакуліна і колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова, швейцарські рахунки яких заморожено. В українських судах відбуваються неймовірні речі. Наприклад, у справі Єфремова, у якого на заблокованих рахунках його родини у Швейцарії 33 мільйони доларів, суддя свого часу відмовилася затвердити важливе клопотання слідчого через те, що надані документи "нечитабельні" через низьку якість копій.

У будь-якій країні повернення грошей злочинного походження на батьківщину можливе лише, якщо довести їх незаконне походження. Причому зазвичай треба довести не лише факт злочину, але й те, що виведені за кордон гроші отримані внаслідок саме того чи іншого конкретного злочину. У міжнародній практиці більшість справ про відмивання грошей закривається саме через те, що виконати ці вимоги неможливо. Тим більше, що гроші проходять зазвичай через офшорні ланцюжки, які не завжди вдається достеменно задокументувати.

Інша справа - злочинна організація

Тим не менше, Швейцарія - одна з небагатьох країн, які дають непоганий шанс повернути гроші режимів казнокрадів, навіть якщо точний ланцюжок через офшори відтворити не вдалося. Як пояснила свого часу у коментарі DW Ґретта Феннер з базельського Міжнародного центру повернення активів, таким шансом є законодавча норма про гроші злочинних організацій. "Це можливо, якщо йдеться не про окремих корумпованих чиновників, а про кримінальну систему. Тобто якщо режим Януковича буде визнано злочинною організацією", - зазначає експертка. Протягом кількох років центр, в якому працює Феннер, консультував Генеральну прокуратуру України з питань міжнародної правової співпраці. Йшлося, зокрема, про те, як ефективно формулювати запити про правову допомогу.

Як виплаває із судових документів, які є у розпорядженні DW, українські слідчі у своїх запитах на арешт закордонних рахунків і отримання банківських документів зі Швейцарії, як правило, вказували на те, що українці, гроші яких заморожено, підозрюються у причетності до злочинної організації на чолі з Віктором Януковичем. У швейцарських судах ця тактика себе дотепер виправдовувала - жоден з українців, які намагалися розблокувати свої рахунки, не виграв справи у швейцарських судах. Річ у тім, що у своїх запитах українці називали довгий перелік офшорних компаній, які слідство вважає підконтрольними злочинній організації Януковича. Таким чином, скажімо, йдеться не стільки про кожну окрему крадіжку, але вже про роль, скажімо, Іванющенка чи Бакуліна у злочинній організації Януковича.

Латвійський сценарій?

Швейцарія залишається єдиною країною, яка сигналізує готовність попри всі труднощі повернути Україні кошти клану Януковича. Інша країна, де осіла значна частина коштів колишніх українських топ-чиновників - Латвія - за останні роки просто конфіскувала на користь власного держбюджету десятки мільйонів з рахунків оточення українського експрезидента. Якщо українські правоохоронці самі передумають і вирішать, що Віктор Янукович та його оточення не були злочинною організацією, а, скажімо, потайки крали гроші кожен сам по собі, тоді латвійський сценарій може повторитися і у Швейцарії. З перших вуст позицію керівництва ГПУ почути поки не вдалося. Запит DW з проханням прокоментувати заяви Сергія Горбатюка поки залишається без відповіді.