 Негода в Італії забрала життя щонайменше дев′яти осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

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Новини

Негода в Італії забрала життя щонайменше дев'яти осіб

Кількість загиблих через шторми та дощі в Італії продовжує зростати. На узбережжі висота хвиль досягає дев'яти метрів, а Венеція лишається затопленою.

Кількість жертв через негоду в Італії зростає

Кількість жертв через негоду в Італії зростає

Кількість загиблих через сильні шторми та буревії в Італії зросла до щонайменше дев'яти осіб, повідомили у вівторок, 30 жовтня, у надзвичайних службах країни. Зокрема, випадки загибелі людей зафіксовані у провінції Південний Тіроль, в області Калабрія, у Римі, Неаполі та інших частинах країни. Більшість людей загинули через падіння дерев. Одна жінка померла у будинку, який був зруйнований через зсув, у південному Тіролі під час рятувальної операції загинув пожежник, інформує агенція AFP. Також в лікарнях перебувають поранені, ведуться пошуки кількох осіб.

Вітер повалив дерева у Римі

Вітер повалив дерева у Римі

Швидкість вітру досягає 180 кілометрів на годину, в багатьох містах негода викликала повені, було повалено багато дерев. Через сильні дощі в північно-західному регіоні Лігурія були закриті усі порти. Кораблі мають чекати закінчення бурі. У прибережному місті Рапалло у 30 кілометрах від Генуї негода знищила кілька десятків яхт, повідомила газета "La Repubblica". На узбережжі Рив'єри висота хвиль досягає 8-9 метрів. Також у Лігурії без електрики залишились близько 22 тисяч будинків.

У Генуї був закритий аеропорт, усі рейси були скасовані. У порту Савона поблизу Генуї був затоплений автомобільний термінал. Через проблеми з електрикою на двох складах почалась пожежа, внаслідок чого було знищено кілька сотень дорогих автомобілів, призначених для експорту. У багатьох містах через негоду не працює транспорт, а дороги перекриті. ЗМІ повідомили, що приблизно 170 туристів та працівників готелю були заблоковані на перевалі Стельвіо на кордоні зі Швейцарією через сильний снігопад.

Венеція затоплена через негоду

Венеція затоплена через негоду

У Венеції 29 жовтня рівень води піднявся до позначки 156 сантиметрів над рівнем моря. Близько 70 відсотків міста затоплено водою. Влада заборонила туристам доступ на площу Сан Марко. 30 жовтня ситуація у місті почала покращуватися і очікується, що рівень води понизиться до 110 сантиметрів.

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