Негода в Італії забрала життя щонайменше дев'яти осіб

Кількість загиблих через сильні шторми та буревії в Італії зросла до щонайменше дев'яти осіб, повідомили у вівторок, 30 жовтня, у надзвичайних службах країни. Зокрема, випадки загибелі людей зафіксовані у провінції Південний Тіроль, в області Калабрія, у Римі, Неаполі та інших частинах країни. Більшість людей загинули через падіння дерев. Одна жінка померла у будинку, який був зруйнований через зсув, у південному Тіролі під час рятувальної операції загинув пожежник, інформує агенція AFP. Також в лікарнях перебувають поранені, ведуться пошуки кількох осіб.

Вітер повалив дерева у Римі

Швидкість вітру досягає 180 кілометрів на годину, в багатьох містах негода викликала повені, було повалено багато дерев. Через сильні дощі в північно-західному регіоні Лігурія були закриті усі порти. Кораблі мають чекати закінчення бурі. У прибережному місті Рапалло у 30 кілометрах від Генуї негода знищила кілька десятків яхт, повідомила газета "La Repubblica". На узбережжі Рив'єри висота хвиль досягає 8-9 метрів. Також у Лігурії без електрики залишились близько 22 тисяч будинків.

У Генуї був закритий аеропорт, усі рейси були скасовані. У порту Савона поблизу Генуї був затоплений автомобільний термінал. Через проблеми з електрикою на двох складах почалась пожежа, внаслідок чого було знищено кілька сотень дорогих автомобілів, призначених для експорту. У багатьох містах через негоду не працює транспорт, а дороги перекриті. ЗМІ повідомили, що приблизно 170 туристів та працівників готелю були заблоковані на перевалі Стельвіо на кордоні зі Швейцарією через сильний снігопад.

Венеція затоплена через негоду

У Венеції 29 жовтня рівень води піднявся до позначки 156 сантиметрів над рівнем моря. Близько 70 відсотків міста затоплено водою. Влада заборонила туристам доступ на площу Сан Марко. 30 жовтня ситуація у місті почала покращуватися і очікується, що рівень води понизиться до 110 сантиметрів.