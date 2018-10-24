 Негода в Італії: Венеція опинилася під водою, гинуть люди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2018

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Новини

Негода в Італії: Венеція опинилася під водою, гинуть люди

Італія потерпає від негоди - у більшості регіонів країни оголошено штормове попередження, сотні шкіл закрито, є перші загиблі. 70 відсотків міста Венеція затоплені водою.

Туристи біля затопленої площі Святого Марка у Венеції

Туристи біля затопленої площі Святого Марка у Венеції

Влада італійської Венеції в понеділок, 29 жовтня, заявила, що 70 відсотків міста опинилися під водою, висота стояння якої піднялася до позначки 149 сантиметрів над рівнем моря. Місто, що пронизане каналами, через погодні умови часто зазнає підтоплень, але нинішній рівень води є вкрай високим, зазначає агенція AP. Синоптики передбачають, що він найближчим часом може піднятися навіть до 160 сантиметрів.

Нинішній рівень води, за даними служби статистики міста, є найвищим з листопада 2012 року. А до 160 сантиметрів вода у Венеції востаннє підіймалася у грудні 1979 року. Губернатор області Венето Лука Дзайя заявив, що масштаб повені  може досягнути рівня 1966 року, коли затопило Венецію та Флоренцію.

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Внаслідок раптових повеней на південному заході Франції загинули щонайменше 13 осіб. Інфраструктура зазнала значних руйнувань. (15.10.2018)

Рятувальники знайшли ще два тіла загиблих унаслідок стихійного лиха на Майорці. Не виключено, що виявленні загиблі - німецькі громадяни. (11.10.2018)

Через зливи і шторми протягом останнього часу постраждала значна частина Італії. У багатьох регіонах оголошено штормові попередження, сотні шкіл закрито. Найвищий рівень штормового попередження станом на понеділок оголошено в областях Лігурія, Ломбардія, Фріулі, Венето і Тренто на півночі країни та Абруццо в центральній частині, а також на Сицилії. Як зазначає агенція AFP, річки виходять з берегів, дороги перекриті, а рятувальники протягом останньої півдоби отримали сотні викликів через погодні умови. На півночі країни рятувальники повідомляють про кількох легкопоранених через негоду.

Однак напередодні через зсув ґрунту, викликаний дощами, загинули чотири людини в області Калабрія. Ще одна людина загинула в порту Катандзаро після того, як вітрильну яхту знесло сильною течією, повідомляє агентство dpa.

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