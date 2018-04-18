На Шрі-Ланці через напади на мусульман заблоковані соцмережі

Через атаки на мусульман на Шрі-Ланці уряд країни тимчасово заблокував використання деяких соціальних мереж і месенджерів. Про це у понеділок, 13 травня, оголосила прес-служба уряду та інтернет-провайдери у країні. Обмеження стосується, серед іншого, Facebook, WhatsApp та Instagram.

Напередодні у країні було скоєно кілька нападів на мусульман. Зокрема, у місті Чілав Північно-Західної провінції власник одного з мусульманських магазинів написав у Facebook допис, який християнська спільнота сприйняла як загрозу, передає агенція AFP. Після цього кілька десятків людей закидали камінням мечеті і магазини, якими володіють мусульмани. У суперечку втрутилась поліція після чого у місті була запроваджена комендантська година. Також одного чоловіка побили в результаті суперечки, що почалась у Facebook, повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела.

Асоціація ісламських вчених на Шрі-Ланці (ACJU) попередила про посилення підозр проти мусульманської меншини у країні. Вона закликала мусульман уникати провокаційних дописів у соціальних мережах.

Нагадаємо, під час терористичних атак на католицькі церкви і фешенебельні готелі, скоєних 21 квітня у Коломбо та його околицях, загинули 258 осіб, а ще близько 500 - травмовано. Уряд країни поклав відповідальність за скоєне на ісламістські угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім" і заборонив їх.

Про свою відповідальність за теракти оголосила й міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІД). 29 квітня близький до ІД сайт опублікував відеопослання, в якому виступає з промовою бородатий чоловік, схожий на лідера угруповання Абу Бакра аль-Багдаді. Він заявив, що напади в Шрі-Ланці стали відповіддю ІД на втрату останнього бастіону в Сирії - міста Багуз. 7 травня глава поліції Шрі-Ланки Хандана Вікрамаратне заявив, що всі зловмисники, які організували і скоїли теракти-самогубства, загинули або перебувають під вартою.