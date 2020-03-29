 На українців, які повертатимуться з-за кордону, чекає обов′язкова обсервація | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2020

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Новини

На українців, які повертатимуться з-за кордону, чекає обов'язкова обсервація

Ті українці, які повертаються додому після 28 березня, мають пройти обов'язкову двотижневу обсервацію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський анонсував обов'язкову обсервацію для країнців, які повертатимуться з-за кордону

Зеленський анонсував обов'язкову обсервацію для країнців, які повертатимуться з-за кордону

Українці, які повертатимуться з інших країн додому після 28 березня, мають пройти обов'язкову двотижневу обсервацію через поширення нового коронавірусу. Про це в своєму відеозверненні, опублікованому в неділю, 29 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вирішується питання українців, які не встигли повернутися додому до 28 березня. Їхнє подальше повернення літаком, потягом, автобусом, машиною або пішки має бути максимально безпечним для оточуючих. А отже, передбачатиме обов'язкову двотижневу обсервацію", - заявив президент України.

За його словами, наразі готується перелік відповідних локацій. "Ними, зокрема, можуть стати українські готелі, з якими вже досягнуто попередніх домовленостей", - зазначив Зеленський.

Він не назвав перелік можливих місць для обсервації, але запевнив, що "кожна локація для обов'язкової обсервації буде підготовлена у суворій відповідності до вимог міністерства охорони здоров'я".

Нагадаємо, з 28 березня Україна припинила регулярне пасажирське сполучення з іншими країнами. Пізніше МЗС України повідомило, як можна дістатися України на авто з Німеччини та інших країн Європи.

Згідно з останніми офіційними даними, в Україні налічується 418 випадків інфікування новим коронавірусом, з них - дев'ять летальні. П'ятеро осіб одужали.

Також у МОЗ затвердили нові стандарти надання допомоги для інфікованих коронавірусом. З 29 березня в Україні госпіталізуватимуть лише коронавірусних хворих у стані середньої тяжкості та тяжкому.

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