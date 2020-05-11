 На українсько-польському кордоні відновив роботу пункт пропуску ″Шегині″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2020

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Новини

На українсько-польському кордоні відновив роботу пункт пропуску "Шегині"

Наразі пропуск громадян здійснюється лише в пішому порядку.

Пішохідний перехід на польсько-українському кордоні

Пішохідний перехід на польсько-українському кордоні

З 16 травня на українсько-польському кордоні у Львівській області відновив роботу пішохідний пункт пропуску "Шегині". Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Розпорядженням Уряду від 13 травня 2020 р. № 542-р з опівночі 16 травня 2020 року відновлено роботу пункту пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею", - йдеться у повідомленні.

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Разом із тим, прикордонники звертають увагу, що  наразі пропуск громадян здійснюється лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороноюроботу автомобільного напрямку не було відновлено.

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Станом на 08.00 16 травня через кордон пропущено майже 400 осіб. До введення карантинних обмежень державний кордон у цьому пункті пропуску за добу пішки перетинало близько 2 тисяч осіб.

Автомобілем перетнути кордон на українсько-польській ділянці можна в пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".

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