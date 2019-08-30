На США насувається ураган-"монстр": у Флориді та Джорджії надзвичайний стан

Потужний буревій "Доріан" суне вбік американських штатів Флорида та Джорджія. Згідно з оприлюдненими в суботу, 31 серпня, даними розташованого в Маямі Національного центру з вивчення й моніторингу ураганів (NHC), "Доріан" досяг "украй небезпечної" 4-ї категорії потужності ураганів.

Крім того, завдяки тому, що нині буревій перебуває в зоні досить теплих вод Атлантики поблизу Східного узбережжя США, де температура води сягає 29 градусів за Цельсієм, він може ще більше зрости на силі, застерігають фахівці з NHC.

Трамп застеріг від "абсолютного монстра"

На рух урагану вбік США відреагував і американський президент Дональд Трамп. У оприлюдненому в соціальній мережі Twitter відеозверенні він застеріг громадян, що цього разу йдеться про "абсолютного монстра". Трамп також не виключив, що буревій "Доріан" може перерости в один з найбільших ураганів у американській історії.

Президент також пообіцяв, що з 1 вересня займатиметься координацією дій різних відомств для мінімізації наслідків природнього лиха, що насувається на територію Сполучених Штатів. Також Трамп скасував запланований візит до Польщі через загрозу буревію.

Оскільки поки що точний маршрут руху буревію невідомий, то рішення про можливу евакуацію населення ухвалюватимуться лише з 1 вересня, додав Трамп. Американський лідер також розпорядився надати на федеральному рівні допомогу потерпілим штатам у разі удару урагану.

Надзвичайний стан у кількох штатах

Тим часом влада штатів Флорида та Джорджія оголосила надзвичайний стан через наближення урагану. В своєму дописі в соціальній мережі Twitter губернатор штату Флорида Рон Десантіс закликав населення мати "тижневий запас їжі, води та ліків".

Як наслідок, полиці багатьох супермаркетів швидко спорожніли. Схожа ситуація спостерігається й на багатьох автозаправних станціях.

Через ураган багато полиць супермаркетів спорожніли

Згідно з даними метеорологів, 30 серпня епіцентр "Доріана" розташовувався поблизу північної частини Багамських островів. У ніч на 31 серпня максимальна швидкість поривів вітру досягала 220 кілометрів на годину, передає інформагенція dpa.

Очікується, що "Доріан" досягне узбережжя Флориди в понеділок, 2 вересня, або в ніч на вівторок, 3 вересня.