На Сході України 35 тисяч бойовиків - Порошенко

Проросійські збройні формування на непідконтрольній Києву частині Донецької та Луганської областей на Сході України налічують 35 тисяч бойовиків. Водночас в анексованому Росією Криму дислоковано 32,5 тисячі російських військових, а загальна кількість російських військових уздовж українсько-російського кордону перевищує 87 тисяч. Про це у середу, 20 лютого, розповів український президент Петро Порошенко на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку під час розгляду питання про ситуацію на Донбасі та в Криму.

"Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила додатково 32,5 тисячі військового персоналу, 88 артилерійських систем, 52 реактивні системи залпового вогню, 372 бойові броньовані машини, 113 військових літаків, 62 бойові вертольоти, 6 бойових кораблів і 6 субмарин із морськими пусковими ракетними установками", - наводить слова Порошенка інформагенція "Українські новини".

Порошенко назвав мілітаризацію Чорного моря унікально довготерміновою. "На Донбасі у російських воєнізованих формувань є 496 танків, 938 бойових машин, 128 реактивних систем залпового вогню, 776 артилерійських систем, в тому числі самохідних...", - повідомив глава української держави. З огляду на таку військову пристутність Порошенко не виключив подальшу ескалацію конфлікту, аж до повномасштабної війни.

Український президент виступив за моніторинг уздовж українсько-російського кордону. Порошенко також наголосив, що в 2018 році Росія відхилила всі 13 пропозицій України щодо обміну утримуваними особами. "Тільки в минулому році Україна передала Росії 13 пропозицій щодо обміну. Кремль відхилив їх усі", - сказав він.

З трибуни Генасамблеї ООН він продемонстрував звернення від майже 25 тисяч українців із проханням сприяти звільненню захоплених Росією поблизу Керченської протоки українських моряків і висловив надію на допомогу Організації в цьому питанні. Крім того, український президент знову закликав Генеральну асамблею обговорити можливість розгортання на Донбасі миротворчої місії ООН.

Нагадаємо, у січні цього рокув ОБСЄ розробили новий план мирного врегулювання на Донбасі, що має прийти на зміну мінському переговорному процесу, котрий фактично зайшов у глухий кут.