 На саміті ЄС домовилися реформувати Єврозону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

На саміті ЄС домовилися реформувати Єврозону

Лідери країн та урядів ЄС погодили пакет реформ Єврозони. Мета - захистити країни ЄС від фінансових криз у майбутньому. Ідеться, зокрема, про створення бюджету Єврозони, повідомила канцлерка ФРН Анґела Меркель.

саміт ЄС, країни ЄС,Єврозона

Лідери країн та урядів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі в п'ятницю, 14 грудня, погодили пакет реформ для захисту Єврозони від фінансових криз.

Президент Європейської Ради Дональд Туск назвав два елементи цієї реформи, щодо яких вдалося досягнути згоди на саміті. По-перше, лідери погодилися створити спільний механізм для страхування на крайній випадок під час процедури фінансового оздоровлення банків. "По-друге, ми погодилися надати Європейському стабілізаційному механізму (ESM) більші повноваження запобігати фінансовим кризам і управляти ними", - зауважив Туск. ESM повинен у майбутньому отримати змогу надавати кредити країнам не тоді, коли їм загрожує дефолт, а раніше. Таким чином ESM має запобігати тому, щоб фінансові проблеми перетворювалися на тяжкі економічні кризи.

DW.COM

Передбачається, що європейська валюта повинна більш активно використовуватися для розрахунків за енергоресурси. Також ЄК планує зміцнити економічний і валютний союзи. (05.12.2018)

Міністри фінансів країн Євросоюзу провели разом всю ніч. 16-годинні переговори принесли результати в питанні реформування Європейського стабілізаційного фонду. (04.12.2018)

За словами канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel), крім реформи банківського союзу, на саміті обговорили також ініціативу створення бюджету Єврозони. "Це буде частина бюджету ЄС", - уточнила вона. "Такий бюджет Єврозони повинен бути. Тепер міністри фінансів зроблять відповідні пропозиції. Ціль цього бюджету Єврозони - посилити конкурентоспроможність і сприяти інтегрованості країн-членів Єврозони", - зазначила Меркель.

Причиною ухвалення реформ є, зокрема, глобальна фінансова криза 2008 року, до якої країни ЄС у той час виявилися непідготовленими. Лідери країн і урядів ЄС доручили міністрам фінансів розробити конкретні пропозиції змін до угоди про ESM. У майбутньому ці зміни мають ратифікувати парламенти всіх країн-членів ЄС.

Також за темою

EU-Sondergipfel zum Brexit in Brüssel - May und Tusk

Brexit затьмарює саміт ЄС: Мей прибуває, проблеми залишаються 13.12.2018

Прем'єр-міністерка Тереза Мей бореться вдома за підтримку угоду про Brexit з ЄС. На саміті ЄС їй хочуть допомогти, але водночас нічого не змінювати. ЄС має інші проблеми.

Belgien | Beginn EU-Gipfel mit Beratungen zum Brexit

Саміт ЄС: Прогресу у питанні Brexit недостатньо 18.10.2018

Лідери країн ЄС просять свого представника на переговорах щодо Brexit Мішеля Барньє досягти домовленості з Лондоном. Дату нового саміту щодо виходу Великобританії з ЄС не призначено.

Asien-Europa-Gipfel in Brüssel

Погляд з Брюсселя: Європа без Меркель можлива 30.10.2018

Політика канцлерки ФРН Анґели Меркель щодо біженців наражалася на спротив. Її курс щодо бюджетної дисципліни та політики ощадливості критикували багато кризових країн. У ЄС відхід Меркель розглядають як шанс.

Реклама

Докладно

Роман Насіров під час судових слухань, березень 2017

Поновлення Романа Насірова на посаді

Рішення Окружного адмінсуду Києва завдало репутаційного удару судовій реформі в Україні. 

На думку експертів, Євросоюз не має важелів зупинити будівництво газогону

"Північний потік-2": чи є шанс зупинити проект (відео)

Атаку на "Північний потік-2" зі США та з Європарламенту в Україні сприйняли "на ура". Які реальні шанси зупинити проект? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  