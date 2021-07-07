На "РейвахПрайді" у Києві сталися сутички

Під час "РейвахПрайду" на захист прав ЛГБТ-спільноти в Києві під Офісом президента у п'ятницю, 30 липня, стались сутички. Акція була запланована на 16:00 за київським часом, але її перенесли на півтори години через пікет противників заходу, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна". Станом на 18:00 біля будівлі Офісу президента зібралося понад 70 осіб. Там було встановлено сцену, з якої ді-джеї почали грати електронну музику, а учасники акції - танцювати.

Перед початком акції на місці з'явилися активісти праворадикальної організації "Традиції і порядок" з метою недопущення проведення заходу. Відбулися сутички, в результаті яких правоохоронці застосували сльозогінний газ. Співробітники поліції склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство і непокору правоохоронцям на 12 осіб, які брали участь у конфлікті. Порушникам загрожує до 15 адміністративного арешту, повідомляється на сайті головного управління Національної поліції в Києві.

Учасники та учасниці акції у Києві

Організатори заходу вимагають ухвалення законопроекту №5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації", провести реформи поліції, прокуратури та судової системи; негайно розслідувати напади на учасників ЛГБТ+ і феміністських подій, активістів та організації, розслідувати рейди правоохоронців на заклади електронної сцени столиці та затримання культурних діячів, створити безпечні та сприятливі умови для розвитку електронної сцени в Україні.

Дивитись відео 05:05 Поділитись ЛГБТІ як виборці: як представник ЛГБТІ відстоює права спільноти - #LocalHeroes (20.06.2019) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3KeYo ЛГБТІ як виборці: як представник ЛГБТІ відстоює права спільноти - #LocalHeroes (20.06.2019)