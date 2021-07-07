 На ″РейвахПрайді″ у Києві сталися сутички | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2021

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Новини

На "РейвахПрайді" у Києві сталися сутички

Під час акції на захист прав ЛГБТ- спільноти під Офісом президента стались сутички із застосуванням сльозогінного газу. Поліція склала адміністративні протоколи щодо 12 людей.

Учасники та учасниці акції на захист прав ЛГБТ-спільноти у Києві

Учасники та учасниці акції у Києві

Під час "РейвахПрайду" на захист прав ЛГБТ-спільноти в Києві під Офісом президента у п'ятницю, 30 липня, стались сутички. Акція була запланована на 16:00 за київським часом, але її перенесли на півтори години через пікет противників заходу, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна". Станом на 18:00 біля будівлі Офісу президента зібралося понад 70 осіб. Там було встановлено сцену, з якої ді-джеї почали грати електронну музику, а учасники акції - танцювати. 

Перед початком акції на місці з'явилися активісти праворадикальної організації "Традиції і порядок" з метою недопущення проведення заходу. Відбулися сутички, в результаті яких правоохоронці застосували сльозогінний газ. Співробітники поліції склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство і непокору правоохоронцям на 12 осіб, які брали участь у конфлікті. Порушникам загрожує до 15 адміністративного арешту, повідомляється на сайті головного управління Національної поліції в Києві.

Учасники та учасниці акції у Києві

Учасники та учасниці акції у Києві

Організатори заходу вимагають ухвалення законопроекту №5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації", провести реформи поліції, прокуратури та судової системи; негайно розслідувати напади на учасників ЛГБТ+ і феміністських подій, активістів та організації, розслідувати рейди правоохоронців на заклади електронної сцени столиці та затримання культурних діячів, створити безпечні та сприятливі умови для розвитку електронної сцени в Україні. 

Дивитись відео 05:05

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  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Дипломати пліч-о-пліч з українськими меншинами

    До учасників "КиївПрайд-2018" приєдналися кілька українських народних депутатів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс (Rebecca Harms), держміністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel), представники посольств Канади, США, Швеції, Норвегії, Великобританії, Литви та інших дипломатичних установ.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Заходи безпеки - підвищені

    "Хочу відзначити зусилля поліції із забезпечення безпеки на заході", - сказала євродепутатка Ребекка Гармс у коментарі DW по закінченню "КиївПрайд-2018". За повідомленням Нацполіції, правопорядок у центрі Києва забезпечувало близько 3 тисяч правоохоронців, ще 2 тисячі патрулювали інші райони столиці. "Дякуємо українському війську за змогу провести цей марш", - прокоментувала одна з учасниць маршу.

  • Ukraine Kiev - Polizei nimmt Nationalisten beim Versuch fest Gay Parade zu stoppen (Imago/Zuma Press/S. Glovny)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Не обійшлось без інцидентів

    Акція відбулась без значних сутичок, перед початком маршу було затримано 56 осіб, що агресивною поведінкою намагалися перешкодити ході.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Міжнародна підтримка з усієї Європи

    Близько 20 організованих колон з представниками різних міжнародних спільнот та НГО також були представлені на "КиївПрайд-2018". Серед них зокрема були партнерські організації з Мюнхена, Amnesty International, ООН, представники європейської партії "Зелені" та інші.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Діалог можливий?

    "Мені хочеться і сміятись, і плакати одночасно, - ділиться емоціями з DW одна з учасниць маршу. - Я щаслива, що все це стало можливим у центрі столиці нашої країни. Однак плакати хочеться від того, яка прірва між нами та противниками ЛГБТ. Шкодую, що все це поки що можливо лише за високим металевим парканом, як у гетто…".

    Автор: Анастасія Магазова


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