 На північ Німеччини обрушився буревій ″Забіне″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2020

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Новини

На північ Німеччини обрушився буревій "Забіне"

На півночі та північному заході Німеччини через негоду скасовані сотні авіарейсів та обмежено рух потягів. У Великобританії без електрики залишились десять тисяч будинків.

Наслідки буревію в Гессені

Наслідки буревію в Гессені

Потужний буревій "Забіне" у неділю, 9 лютого, досягнув території північної Німеччини. За даними Німецької метеорологічної служби (DWD), пориви вітру сягають 110 кілометрів на годину. У більшій частині країни оголошено штормове попередження.

Як очікується, ввечері в неділю буревій, сильні дощі та грози поширяться на центральну частину ФРН, а в ніч на понеділок, 10 лютого, досягнуть півдня країни. Метеорологи попереджають, що швидкість вітру досягатиме 130 кілометрів на годину, буревій може викорчовувати дерева, зривати крівлю з дахів будинків. У гірських районах пориви вітру можуть досягати швидкості 160-180 кілометрів на годину.

Пориви вітру досягатимуть швидкості 130 кілометрів на годину

Пориви вітру досягатимуть швидкості 130 кілометрів на годину

Перебої у роботі залізниці

З полудня неділі німецький залізничний оператор Deutsche Bahn частково припинив рух потягів на півночному заході Німеччини. Зокрема, не ходять потяги в прибережних регіонах та регіонах з високим ризиком шторму. Регіональні потяги в землях Північний Рейн-Вестфалія, Шлезвіг-Гольштейн, Бремен та Нижня Саксонія також були скасовані на період негоди.

Залізниця радить пасажирам відкласти свої поїздки. Для боротьби з наслідками негоди працюватимуть мобільні групи, які мають очищати колії від повалених дерев. Також буде збільшена кількість працівників на вокзалах.

Через шквальний вітер скасовані авіарейси

Через негоду низка німецьких аеропортів скасували загалом кілька сотень рейсів. Зокрема, в аеропорту Дюссельдорфа було скасовано 111 рейсів, Франкфурта-на-Майні - близько ста, а у Кельні - 42. Через екстремальні погодні умови авіакомпанія Eurowings скасувала рейси у тій частині ФРН, де прогнозуєтсья негода, зокрема, з аеропортів Гамбурга, Берліна, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кельна та Штутгарта.

Наслідки негоди в Шлезвіг-Гольштейні

Наслідки негоди в Шлезвіг-Гольштейні

Також був скасований запланований на неділю матч Бундесліги між футбольними клубами "Кельн" та "Боруссія Менхенгладбах", який мав відбутися в Менхенгладбаху у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

У Великобританії тисячі будинків без світла

Через негоду постраждали також Великобританія та Ірландія. Там буревій має назву "Сіара", пориви вітру досягали швидкості 130 кілометрів на годину. Британська метеорологічна служба попередила про небезпеку через високі хвилі та шторм. У шотландському місті Перт три людини отримали травми після того, як вітер зірвав дах в одному з пабів.

В Лондоні вітер повиривав дерева

В Лондоні вітер повиривав дерева

Внаслідок буревію в усій країні були скасовані численні авіа- та залізничні рейси. В порту Дувра не працює паром. В Ірландії сталось кілька повеней, повідомив телеканал RTÉ. По всій країні без електрики залишаються близько 10 тисяч будинків. Окрім того, в Манчестері був скасований матч англійської Прем'єр-ліги між футбольними клубами "Манчестер Сіті" та "Вест Хем Юнайтед".

Королева Єлизавета II скасувала недільний візит до церкви у Сандрінгемі. Як повідомила речниця Букінгемського палацу, візит був скасований з міркувань безпеки для інших відвідувачів церкви, які зазвичай збираються, щоб побачити королеву.

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