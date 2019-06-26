 На проєкт ″держава в смартфоні″ кошти в держбюджет-2020 не закладені - міністр | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2019

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Новини

На проєкт "держава в смартфоні" кошти в держбюджет-2020 не закладені - міністр

Через відсутність коштів на дигіталізацію державних послуг міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров планує співпрацювати з волонтерами та діяти з обмеженими ресурсами.

Synbolfoto Handy Ticket (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

На проєкт "країна в смартфоні" гроші в державному бюджеті на 2020 рік не закладені. Про це у вівторок, 5 листопада, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"На державу в смартфоні (додаток, портал, оцифровку пріоритетних послуг, навчання цифрових навичок тощо) бюджет не закладено. Є 30,8 мільйона гривень на підтримку поточних систем (сайти, сервери, шини), які працювали і раніше", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Міністр зазначив, що все одно планує працювати з обмеженими ресурсами. "Роблю ставку на ефективну команду і міжнародно-технічну допомогу, державно-приватне партнерство, волонтерство. У нашому напрямку, на даному етапі розвитку країни, потрібно вміти досягати мети з обмеженим ресурсом. А діджиталлізація - це ефективність, трансформація, та, сподіваюсь, вплив на збільшення бюджету на 2021 рік", - зазначив Федоров.

DW.COM

В Офісі уповноваженої Верховної Ради з прав людини обговорили обсяг даних, які збиратимуть під час пробного перепису населення, та дотримання балансу між правом людини на приватність і втручанням держави у її життя. (05.11.2019)

Щоб українці забули, як виглядають чиновники: амбітний проект "країни в смартфоні" хоче реалізувати Володимир Зеленський і його команда. Детально про плани в інтерв'ю DW розповів радник президента Михайло Федоров.  (26.06.2019)

Міністерство цифрової трансформації України презентувало план з "полегшення життя українців". За три роки обіцяють відцифрувати всі держпослуги, запровадити смарт-ID й звести спілкування з державою до кнопки у смарфоні. (27.09.2019)

Раніше міністерство цифрової трансформації планувало створити єдиний портал цифрових сервісів "Дія". Передбачалось, що за три роки взаємодія громадян з державою має вестись на цьому порталі. 

У червні 2019 року Михайло Федоров ще як радник президента Володимира Зеленського розповідав DW про плани команди щодо "держави в смартфоні". Йшлось про відкриття понад 70 електронних послуг, аудит реєстрів, запровадження е-ідентифікаціх та е-резиденства в Україні.

При цьому останні ініціативи Федоров мав намір запровадити перед проведенням перепису населення: "Щоб не вийшло так, що ми людей незрозуміло як переписали, а потім почали видавати їм електроні підписи. Ми хочемо все це поєднати". 5 листопада в Києві заявили, що перепис населення України проведуть листопаді-грудні 2020 року.

Федоров у розмові з DW також говорив про те, що в кожній облдержадміністрації працюватиме заступник губернатора з питань цифровізації. І припускав, що "через п'ять років в Україні відбудуться перші електронні вибори".

Дивитись відео 14:58

"Країна в смартфоні": команда Зеленського обіцяє оцифрувати Україну (25.06.2019)

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"Країна в смартфоні": команда Зеленського обіцяє оцифрувати Україну (25.06.2019)  

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Щоб українці забули, як виглядають чиновники: амбітний проект "країни в смартфоні" хоче реалізувати Володимир Зеленський і його команда. Детально про плани в інтерв'ю DW розповів радник президента Михайло Федоров. 

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