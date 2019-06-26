На проєкт "держава в смартфоні" кошти в держбюджет-2020 не закладені - міністр

На проєкт "країна в смартфоні" гроші в державному бюджеті на 2020 рік не закладені. Про це у вівторок, 5 листопада, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"На державу в смартфоні (додаток, портал, оцифровку пріоритетних послуг, навчання цифрових навичок тощо) бюджет не закладено. Є 30,8 мільйона гривень на підтримку поточних систем (сайти, сервери, шини), які працювали і раніше", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Міністр зазначив, що все одно планує працювати з обмеженими ресурсами. "Роблю ставку на ефективну команду і міжнародно-технічну допомогу, державно-приватне партнерство, волонтерство. У нашому напрямку, на даному етапі розвитку країни, потрібно вміти досягати мети з обмеженим ресурсом. А діджиталлізація - це ефективність, трансформація, та, сподіваюсь, вплив на збільшення бюджету на 2021 рік", - зазначив Федоров.

Раніше міністерство цифрової трансформації планувало створити єдиний портал цифрових сервісів "Дія". Передбачалось, що за три роки взаємодія громадян з державою має вестись на цьому порталі.

У червні 2019 року Михайло Федоров ще як радник президента Володимира Зеленського розповідав DW про плани команди щодо "держави в смартфоні". Йшлось про відкриття понад 70 електронних послуг, аудит реєстрів, запровадження е-ідентифікаціх та е-резиденства в Україні.

При цьому останні ініціативи Федоров мав намір запровадити перед проведенням перепису населення: "Щоб не вийшло так, що ми людей незрозуміло як переписали, а потім почали видавати їм електроні підписи. Ми хочемо все це поєднати". 5 листопада в Києві заявили, що перепис населення України проведуть листопаді-грудні 2020 року.

Федоров у розмові з DW також говорив про те, що в кожній облдержадміністрації працюватиме заступник губернатора з питань цифровізації. І припускав, що "через п'ять років в Україні відбудуться перші електронні вибори".