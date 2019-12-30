На процесі у Словаччині один з обвинувачених визнав, що вбив журналіста Куціяка

Один з обвинувачених у причетності до вбивства словацького журналіста-розслідувача Яна Куціяка - Мирослав Марчек - у понеділок, 13 січня, на судовому процесі в Словаччині зізнався, що вбив у лютому 2018 року журналіста та його наречену Мартіну Кушнірову.

Двоє інших підсудник, зокрема підприємець Маріан Кочнер, якого обвинувачують в замовленні вбивства Куціяка, стверджують, що є невинними. Ще один підсудний на засіданні суду в понеділок не робив заяв, повідомляє агентство новин Reuters.

Місцеві ЗМІ, утім, відзначають деякі невідповідності між даними слідства та зізнанням Марчека, зокрема щодо кількості зроблених пострілів у Куціяка.

Нагадаємо, 30 грудня суд у Словаччині засудив до 15 років ув'знення Золтана Андруско, який раніше зізнався у причетності до вбивства Куціяка иа Кушнірової. На той час 42-річний чоловік був єдиним із п'ятьох обвинувачених у цій справі, хто зізнався у причетності до вбивств. Його судили окремо, оскільки він співпрацював зі слідством.

Суд над чотирма іншими обвинуваченими триває. Слідство вважає імовірним замовником вбивства бізнесмена Маріана Кочнера, діяльність та зв'язки з італійською мафією якого розслідував Куціяк. Також обвинуваченими є знайома Кочнера Алена Цуцова, імовірний виконавець вбивства Мирослав Марчек і його можливий помічник Томаш Сабо. Всі вони раніше наполягали на своїй невинуватості.

27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена були застрілені 21 лютого 2018 року у будинку в 65-ти кілометрах на схід від Братислави. В останньому матеріалі, над яким Куціяк працював перед смертю, він досліджував зв'язки наближених прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які, своєю чергою, були пов'язані з мафією.

Серед іншого Ян Куціяк розслідував шахрайські схеми з дотаціями ЄС на розвиток сільського господарства в Словаччині і угодами, укладеними численними компаніями Кочнера. Колишній шеф-редактор Куціяка Петер Барді у вересні 2017 року розповів, що Кочнер наказав стежити за журналістом і погрожував йому в телефонних розмовах. Куціяк повідомив владі про ці погрози, проте жодних заходів вжито не було. Вбивство Яна Куціяка і посмертна публікація його статті спричинили масові антиурядові демонстрації і в підсумку - відставку Фіцо з посади глави уряду. У лютому 2020 року в країні відбудуться перші парламентські вибори після вбивства Куціяка.