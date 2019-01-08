 На протести ″жовтих жилетів″ у Франції вийшли понад 80 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2019

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Новини

На протести "жовтих жилетів" у Франції вийшли понад 80 тисяч осіб

На протести "жовтих жилетів" у Франції вийшли більше 80 тисяч осіб. У Парижі під час сутичок у суботу затримали понад 100 учасників. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. В інших містах теж є затримані.

Париж, жовті жилети, протести, Франція

Поблизу Тріумфальної арки дійшло до сутичок із поліцією після того, як деякі демонстранти почали жбурляти у правоохоронців різні предмети

У Франції в суботу, 12 січня, знову відбулися протести "жовтих жилетів". За даними французьких ЗМІ, котрі посилаються на МВС, на акції у різних містах Франції вийшли близько 84 тисяч людей. По всій країні за порядком цього дня стежили близько 80 тисяч правоохоронців, серед яких п'ять тисяч - у Парижі, передає інформагенція dpa.

У французькій столиці поблизу Тріумфальної арки дійшло до сутичок із поліцією після того, як деякі демонстранти почали жбурляти у правоохоронців різні предмети. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, передає AFP.

Деякі демонстранти вимагали "зупинити поліцейське насилля" і відставки президента Франції Еммануеля Макрона.

До обіду в Парижі у зв'язку з протестами затримали більше сотні людей. Дехто з них намагався пронести зброю, а дехто приєднався до групи агресивно налаштованих осіб, які збиралися вдаватися до насильства, пише dpa з посиланням на речницю поліції. 

Десятки банків, ювелірних та інших крамниць на Єлисейських Полях й інших вулицях у центрі Парижа упродовж дня були зачинені. Власники бояться вандалізму з боку демонстрантів.

Ніцца, Франція, жовті жилети

"Жовті жилети" в Ніцці. 12 січня 2019

"Жовті жилети" в інших містах Франції

У місті Бурж, що в центрі країни, в акції протесту взяли участь близько п'яти тисяч людей. Дійшло до сутичок із поліцією. 18 мітингарів затримали. Правоохоронці патрулювали особливо пильно через те, що напередодні в соціальних мережах активно ширилися заклики до протестів саме в цьому місті.

У місті Шантійї, що неподалік від Парижа, протестували близько тисячі людей. Вони влаштували ходу центром, дійшли до місцевого іподрому й затримали старт кінних перегонів.

У місті Нім, що на півдні країни, на вулиці теж вийшли близько тисячі людей. Повідомляється про нечисленні сутички з правоохоронцями.

У міністерстві внутрішніх справ Франції повідомили, що станом на середину дня у протестах "жовтих жилетів" у різних містах взяли участь загалом 32 тисячі людей, серед яких вісім тисяч - у Парижі. Це більше, ніж минулими вихідними, коли МВС оцінило загальну кількість протестувальників у понад 26 тисяч.

Як повідомлялося, від середини листопада 2018 року Францією прокотилася потужна хвиля протестів. Через те, що мітингувальники вдягали жовті жилети, ці виступи отримали назву протестів "жовтих жилетів". Спершу учасники вимагали скасувати заплановане підвищення акцизних зборів на пальне. Згодом виступали за підвищення мінімальної заробітної плати і зменшення соціальних відрахувань, а надалі - за відставку президента Еммануеля Макрона та його уряду.

Після кількох тижнів протестів уряд пішов на поступки. Попри це, акції не вщухли. На початку грудня акції перекинулися й на сусідню Бельгію. 12 cічня акція "жовтих жилетів" відбулася також у Лондоні. Тисячі британців протестували проти урядової політики заощаджень і вимагали перевиборів.

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