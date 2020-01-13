На парламентських виборах у Словаччині перемагає опозиція

Опозиційна консервативна партія OL'aNO (Звичайні люди і незалежні особистості) перемогла на парламентських виборах у Словаччині. Згідно з підрахунком результатів майже всіх виборчих округів, за консервативну партію OL'aNO проголосували 24,95 відсотка виборців.

Водночас за соціал-демократичну правлячу партію "Курс - соціальна демократія" (SMER) на чолі з прем'єр-міністром Петером Пеллегріні відддали голоси 18,5 відсотка виборців, повідомляє інформагенція Reuters.

Перші вибори після гучного вбивства

Це були перші парламентські вибори в Словаччині після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової у 2018 році. Їхнє вбивство викликало хвилю обурення та наймасовіші протести в країні з 1989 року. Багато людей закликали посилити боротьбу з корупцією. Лідер OL'aNO Ігор Матович пообіцяв ліквідувати корупцію в країні. Завдяки цьому рейтинг партії зріс ще більше за останні тижні. "Ми хочемо зробити Словаччину справедливою країною, де закони поширюються на всіх - на багатих та бідних", - сказав він у день виборів. Під час передвиборчої кампанії Матович також просував гасло "Давайте разом бити мафію".

Прем'єр Петер Пеллегріні вже визнав свою поразку і привітав опозиційну партію. Для політсили Пеллегріні це став найгірший результат з 2002 року.

Нагадаємо, Петер Пеллегріні став прем'єр-міністром Словаччини у березні 2018 року. Його попередником був Роберт Фіцо, який пішов у відставку через політичну кризу після вбивства журналіста та його нареченої.