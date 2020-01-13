 На парламентських виборах у Словаччині перемагає опозиція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2020

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Новини

На парламентських виборах у Словаччині перемагає опозиція

На перших парламентських виборах у Словаччині після вбивства журналіста Яна Куціяка та його нареченої перемагає опозиція. Її лідер пообіцяв викорінити корупцію.

Лідер консервативної партії OL'aNO Ігор Матович

Лідер консервативної партії OL'aNO Ігор Матович святкує перемогу

Опозиційна консервативна партія OL'aNO (Звичайні люди і незалежні особистості) перемогла на парламентських виборах у Словаччині. Згідно з підрахунком результатів майже всіх виборчих округів, за консервативну партію OL'aNO проголосували 24,95 відсотка виборців.

Водночас за соціал-демократичну правлячу партію "Курс - соціальна демократія" (SMER) на чолі з прем'єр-міністром Петером Пеллегріні відддали голоси 18,5 відсотка виборців, повідомляє інформагенція Reuters.

Перші вибори після гучного вбивства

Це були перші парламентські вибори в Словаччині після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової у 2018 році. Їхнє вбивство викликало хвилю обурення та наймасовіші протести в країні з 1989 року. Багато людей закликали посилити боротьбу з корупцією. Лідер OL'aNO Ігор Матович пообіцяв ліквідувати корупцію в країні. Завдяки цьому рейтинг партії зріс ще більше за останні тижні. "Ми хочемо зробити Словаччину справедливою країною, де закони поширюються на всіх - на багатих та бідних", - сказав він у день виборів. Під час передвиборчої кампанії Матович також просував гасло "Давайте разом бити мафію".

Прем'єр Петер Пеллегріні вже визнав свою поразку і привітав опозиційну партію. Для політсили Пеллегріні це став найгірший результат з 2002 року.

Нагадаємо, Петер Пеллегріні став прем'єр-міністром Словаччини у березні 2018 року. Його попередником був Роберт Фіцо, який пішов у відставку через політичну кризу після вбивства журналіста та його нареченої.

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