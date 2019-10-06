На парламентських виборах у Португалії впевнено перемагають соціалісти

На парламентських виборах у Португалії, які відбулися у неділю, 6 жовтня, впевнено перемагає Соціалістична партія прем'єр-міністра Антоніу Кошти. За прогнозом телеканалу S.I.C., що базується на даних екзит-полу, соціалісти набирають від 36 до 40 відсотків голосів, опозиційна Соціал-демократична партія може отримати від 24 до 28 відсотків, Лівий блок - від 9 до 12 відсотків голосів, комуністи - від 5 до 7 відсотків, а християнські демократи - від 2,4 до 5 відсотків. Явка на виборах становила 48,5 - 52,5 відсотка, що є рекордно низьким показником, зазначає агенція АР.

Прогноз державного телеканалу RTP дає Соціалістичній партії від 34 до 39 відсотків. Як зазначає агентство dpa, соціалістам, вочевидь, не вдасться здобути абсолютної більшості - поки вони претендують на від 104-ьох до 112 мандатів у 230-місному парламенті. У попередньому скликанні вони мали 86 місць. Соціалісти чотири роки тому сформували уряд меншості за підтримки комуністів та Лівого блоку.

Нагадаємо, опитування свідчили, що Соціалістичну партію нинішнього прем'єр-міністра країни Антоніу Кошти були готові підтримати близько 38 відсотків виборців.

Останніми роками уряд Португалії, яка пережила серйозну економічну кризу, дотримувався політики заощадження. Однак згодом Антоніу Кошта почав збільшувати соціальні та інші видатки. Завдяки туризму економічне становище країни також покращується.