 На параді на День незалежності військові вітатимуться ″Слава Україні!″ - Полторак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2018

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Новини

На параді на День незалежності військові вітатимуться "Слава Україні!" - Полторак

На День незалежності України центром Києва пройдуть понад чотири тисячі військових та продемонструють нову техніку. На параді військові вперше вітатимуться "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Парад на День незалежності України 24 серпня 2017 року

Парад на День незалежності України 24 серпня 2017 року

На військовому параді з нагоди Дня незалежності України, який відбудеться 24 серпня, буде  продемонстровано нове озброєння та техніка, зокрема й ті, які ще проходять випробування. Про це у вівторок, 7 серпня, повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

"Цього року у військовому параді візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців, 250 одиниць військової техніки(...) Під час проходження механізованої колони буде продемонстровано нові зразки озброєння і техніки, які вже перебувають на озброєнні, і ті, які проходять державне випробування", - написав урядовець на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, загалом Хрещатиком пройдуть 24 парадні розрахунки, які представляють підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та інших українських формувань. "Я думаю, що ви будете приємно здивовані тим, що побачите на параді", - зазначив Полторак, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". Він запевнив, що гусенична бронетехніка буде пересуватися на тралах або із застосуванням гумових накладок, щоб уникнути пошкодження асфальту в Києві.

Україна запросила на парад представників країн-партнерів. За словами міністра, участь в ньому своїх військових вже підтвердили 15 країн-партнерів, більшість з яких із країн-членів НАТО, повідомляє сайт міноборони України. Репетиції параду пройдуть у Києві на Хрещатику 18, 20 та 22 серпня.

DW.COM

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Для розвитку української армії слід більш як подвоїти видатки на неї, вважає Полторак. Він хоче довести чисельність ЗСУ до 250 тисяч осіб та закупити військової техніки майже на 6,5 мільярдів гривень. (12.12.2014)

Нове вітання ЗСУ

Степан Полторак повідомив, що президент України Петро Порошенко доручив розробити законопроект, яким планується замінити військове вітання в ЗСУ радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров'я!" на "Слава Україні!" та "Героям слава!", передає агенція "Укрінформ".

"Такі пропозиції готуються, і сподіваюся, що після виходу з канікул народні депутати приймуть це в цілому", - сказав український урядовець. За його словами, новий законопроект уже практично готовий. Він додав, що 24 серпня під час параду солдати, вітаючись, говоритимуть "Слава Україні!" та "Героям слава!". "Під час проведення параду ми якраз покажемо, що це більш українське", - зауважив Полторак.

Як відомо, у лютому Кабмін України зареєстрував законопроект, яким також передбачається зміна привітання військовослужбовцями на "Слава Україні" - "Героям слава".

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