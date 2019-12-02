На "нормандській" зустрічі Зеленський вимагатиме обміну "всіх на всіх"

Під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі український президент Володимир Зеленський вимагатиме повернення всіх полонених. Про це він заявив у середу, 4 грудня, під час брифінгу після переговорів з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

"Моряків, політичних полонених ми повернули, але не всіх. Для мене це важливе гуманітарне, дуже особисте питання. Я справді хочу великого звільнення, яке має назву "обмін всіх на всіх". Мене цікавлять всі наші, щоб вони були вдома", - сказав він.

Також український президент планує обговорити безпекову ситуацію на Донбасі. За його словами, на перемовинах можна буде досягти порозуміння щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, якщо всі сторони зацікавлені у завершенні бойових дій. "Якщо всі сторони захочуть припинення війни, як цього хочемо ми, то ми можемо досягти серйозних результатів щодо повного виведення всіх військ, незаконних озброєнь. Це важливе питання. Я хотів би розуміти рамки термінів", - наголосив Володимир Зеленський.

Щодо ймовірного проведення місцевих виборів на Донбасі, Зеленський наполягатиме, щоб вони були проведені виключно за українським законодавством. "Дуже важливо, щоб на місцевих виборах були представлені всі наші партії за законом України, щоб були не тільки наші, а й іноземні спостерігачі. І щоб був відкритий, безпечний доступ журналістів", - сказав він, додавши, що українська сторона також підніме питання формату й термінів передачі українсько-російського кордону під контроль української влади.

Напередодні Офіс президента повідомив, що Зеленський затвердив п'ять сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу. Жодних деталей цих сценаріїв пресслужба президента України, однак, не повідомила.

Нагадаємо, що зустріч "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, на якій буде обговорена ситуація на Донбасі, запланована на 9 грудня в Парижі. Востаннє саміт у "нормандському форматі" відбувся восени 2016 року в Берліні.