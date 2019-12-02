 На ″нормандській″ зустрічі Зеленський вимагатиме обміну ″всіх на всіх″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Новини

На "нормандській" зустрічі Зеленський вимагатиме обміну "всіх на всіх"

Під час "нормандського" саміту Володимир Зеленський вимагатиме обміну полоненими за принципом "усіх на всіх", виведення з Донбасу незаконних формувань та проведення там місцевих виборів за українським законодавством.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі український президент Володимир Зеленський вимагатиме повернення всіх полонених. Про це він заявив у середу, 4 грудня, під час брифінгу після переговорів з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

"Моряків, політичних полонених ми повернули, але не всіх. Для мене це важливе гуманітарне, дуже особисте питання. Я справді хочу великого звільнення, яке має назву "обмін всіх на всіх". Мене цікавлять всі наші, щоб вони були вдома", - сказав він.

Також український президент планує обговорити безпекову ситуацію на Донбасі. За його словами, на перемовинах можна буде досягти порозуміння щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, якщо всі сторони зацікавлені у завершенні бойових дій. "Якщо всі сторони захочуть припинення війни, як цього хочемо ми, то ми можемо досягти серйозних результатів щодо повного виведення всіх військ, незаконних озброєнь. Це важливе питання. Я хотів би розуміти рамки термінів", - наголосив Володимир Зеленський.

DW.COM

Під час переговорів на саміті "нормандської четвірки" Україна не має йти на жодні компроміси щодо повернення Криму та політичних дій на Донбасі, йдеться в заяві "Європейської Солідарності", "Голосу" та "Батьківщини". (03.12.2019)

В рамках підготовки до зустрічі в "нормандському форматі" в Офісі президента України обговорили й затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу. (03.12.2019)

Щодо ймовірного проведення місцевих виборів на Донбасі, Зеленський наполягатиме, щоб вони були проведені виключно за українським законодавством. "Дуже важливо, щоб на місцевих виборах були представлені всі наші партії за законом України, щоб були не тільки наші, а й іноземні спостерігачі. І щоб був відкритий, безпечний доступ журналістів", - сказав він, додавши, що українська сторона також підніме питання формату й термінів передачі українсько-російського кордону під контроль української влади.

Напередодні Офіс президента повідомив, що Зеленський затвердив п'ять сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу. Жодних деталей цих сценаріїв пресслужба президента України, однак, не повідомила.

Нагадаємо, що зустріч "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, на якій буде обговорена ситуація на Донбасі, запланована на 9 грудня в Парижі. Востаннє саміт у "нормандському форматі" відбувся восени 2016 року в Берліні.

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