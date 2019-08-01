На низькому старті. Чому команда Зеленського написала заяви на звільнення

У четвер, 1 серпня, українські ЗМІ повідомили про існування заяви на звільнення, яку нібито написав Андрій Богдан, голова офісу президента Володимира Зеленського. А на наступний день вже сам глава держави не лише підтвердив існування скандального документу, але й додав - подібні заяви написали усі найважливіші члени його команди.

"Ми не тримаємося за владу. Ми - всі ключові люди, які зі мною прийшли, - домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення", - зазначив Зеленський. За його словами, це означає, що кожен із цих осіб, піде у відставку, "не тримаючись за крісло", якщо не впорається із поставленими задачами. Щоправда, у випадку Богдана президент поки що не дійшов до такого висновку - його заява досі так і не підписана.

Також, спілкуючись із журналістами під час візиту до Івано-Франківської області, Зеленський заявив, що за потреби може навіть продемонструвати громадськості всі заяви на звільнення від членів його команди.

Стара практика

На запитання DW про те, наскільки подібний підхід відповідає українському законодавству, заступник голови правління Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда зазначає - подібні заяви є поширеною практикою в українському державному секторі. Вони зазвичай використовуються, аби мати можливість звільнити людину без зайвих бюрократичних зусиль, особливо, якщо остання такому звільненню опиратиметься. "Іноді для зручності це навіть робиться заднім числом, аби особа могла піти одразу, а не за два тижні, як того вимагає трудовий кодекс", - пояснює експерт, за словами якого таким прийомом активно користувалися і попередники Зеленського.

Андрій Богдан не виключив, що його заява потрапила у ЗМІ через "провокацію спецслужб"

При цьому, зрозуміло, додає Куйбіда, що ця практика є засобом обходу тих гарантій, яке українське трудове законодавство надає працівникам. Наявність у сейфі керівника таких заяв без наперед визначеної дати звільняє його від необхідності підшуковувати привід для звільнення чи навіть повідомляти працівника про свій намір це зробити. "І працівнику буде вкрай складно опротестувати коректність процедури свого звільнення", - додає експерт.

Слабкий важіль

Але вважати ключових менеджерів офісу президента заручниками Зеленського через наявність таких заяв не варто, іронізує Куйбіда. На його думку такі документи могли б бути ефективним важелем тиску у випадку посадовців невисокого рівня, які готові чіплятися за свої посади, але для самодостатніх топ-чиновників це не є способом узалежнення. "Головна задача у цьому випадку - це не тиск на підлеглих, а полегшення життя керівнику, якщо виникне потреба звільнити когось", - розмірковує експерт.

Причину того, навіщо заява Богдана була передана в ЗМІ, Куйбіда назвати не береться. Сам глава офісу президента вже заявив, що це могло стати наслідком "провокації спецслужб". Куйбіда не виключає, що інформацію про документ, підписаний Богданом вкинули у ЗМІ спеціально, аби, наприклад, відволікти увагу від іншої теми. "Але сам по собі факт існування цього документу ні про що не говорить, окрім того, що в офісі президента також використовують цю традиційну для державного сектору практику".