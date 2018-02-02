 На Мальті арештовано бізнесмена через вбивство журналістки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2019

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Новини

На Мальті арештовано бізнесмена через вбивство журналістки

На Мальті арештували відомого місцевого бізнесмена Йоргена Фенека у зв'язку з убивством журналістки-викривальниці Дафни Каруани Галіції.

Мальтійський бізнесмен Йорген Фенек

Мальтійський бізнесмен Йорген Фенек

На Мальті заарештували місцевого підприємця Йоргена Фенека у зв'язку з убивством журналістки-викривальниці Дафни Каруани Галіції. Про це в середу, 20 листопада, повідомило агентство dpa з посиланням на джерело. 

Бізнесмен був заарештований незабаром після того, як намагався залишити острів на борту своєї яхти. Мальтійські ЗМІ вже опублікували відео, на якому, за їхніми даними, зафільмовано як військові Збройних сил Мальти оглядають причалене судно, яке належить родині Фенека.

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За два роки після вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції уряд Мальти оголосив про початок незалежного розслідування. Його мета - з'ясувати, чи можна було запобігти вбивству. (21.09.2019)

Експерти ФБР та нідерландські фахівці допомагатимуть під час розслідування вбивства мальтійської журналістки Дафни Каруани Галіції, пообіцяв прем'єр Мальти Джозеф Мускат. (19.10.2017)

На Мальті загибель журналістки називають політичним вбивством. Дафна Каруана Галіція неодноразово критикувала і владу, і опозицію острівної держави. (17.10.2017)

Йорген Фенек - директор консорціуму, який у 2013 році виграв тендер від мальтійського уряду на будівництво газової електростанції. У 2018 році стало відомо, що він є власником таємної офшорної компанії 17 Black. Зазначається, що до неї причетні начальник канцелярії прем'єр-міністра країни Кіт Шембрі та міністр туризму Конрад Міцці. Утім, вони заперечують, що отримували гроші від компанії. За декілька місяців до свого вбивства журналістка Дафна Каруана Галіція писала про цю таємну офшорну компанію.

Очікується, що пізніше в середу, 20 листопада, прем'єр-міністр Йозеф Мускат офіційно прокоментує цей арешт. Троє синів загиблої журналістки вже прокоментували інформацію про арешт Йоргена Фенека і заявили, що уряд Мальти повинен взяти на себе політичну відповідальність за вбивство їхньої матері.

Нагадаємо, що журналістка Дафна Каруана Галіція загинула 16 жовтня 2017 року внаслідок підриву автомобіля, в якому, за версією слідства, спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше Галіція заявляла про погрози на свою адресу. Незадовго до своєї загибелі журналістка займалася розслідуванням дій голови уряду і двох його найближчих помічників через підозри в корупції.

У вбивстві Дафни Каруани Галіції підозрюють трьох чоловіків. Однак слідству поки так і не вдалося встановити замовника вбивства журналістки. 

Дивитись відео 01:52

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Боротьба з корупцією: журналісти Мальти продовжують справу вбитої колеги (02.02.2018)  

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