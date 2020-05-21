 На Луганщині загинув командир батальйону поліції ″Луганськ-1″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2020

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На Луганщині загинув командир батальйону поліції "Луганськ-1"

На Луганщині загинув командир батальйону полції "Луганськ-1" Сергій Губанов. Він та ще троє бійців отримали осколкові поранення. Останнім надають допомогу лікарі у військовому шпиталі.

Український військовий на Донбасі, архівне фото

Український військовий на Донбасі, архівне фото

На Луганщині у середу, 20 травня, загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов. Про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області у соцмережі Facebook.

У поліції розповіли, що командир батальйону Сергій Губанов та ще троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" виконували завдання командування штабу Операції об'єднаних сил. Саме під час нього вони отримали осколкові поранення.

"Усе сталося 20 травня, приблизно о 21.30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району. Командир батальйону полковник поліції Сергій Губанов загинув, ще троє бійців отримали тяжкі поранення. Їм надають допомогу лікарі військового шпиталю", - йдеться у повідомленні. Встановлюються всі обставини цієї події.

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