 На Кубі відбулися масові протести проти політики уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2021

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Новини

На Кубі відбулися масові протести проти політики уряду

Масові протести проти економічних проблем та утисків з боку влади відбулися в Гавані та інших кубинських містах. Президент країни Мігель Діас-Канель заявив, що протестувальники зможуть перемогти "лише через наші трупи".

Учасники антиурядового протесту у Гавані

Учасники антиурядового протесту у Гавані

Вперше за багато років на Кубі відбулись антиурядові протести. Наймасовіші демонстрації проти економічних негараздів та утисків населення відбулись у неділю, 11 липня, в муніципалітеті Сан-Антоніо-де-лос-Баньос на південному заході від Гавани, а також в столиці та містах Ольгін, Матансас, Камагуей та Сантьяго де Куба. Протестувальники вигукували гасла: "Геть диктатуру" та "Ми хочемо свободу", а також висловлювали обурення через нестачу продовольства і перебої з електроенергією на тлі економічної кризи в країні. У Гавані правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, щонайменше десять протестувальників було затримано, повідомляє агентство AFP.

Президент країни Мігель Діас-Канель приїхав у Сан-Антоніо-де-лос-Баньос та звернувся до кубинців у виступі  на державному телебаченні. "Ми не відмовимося від суверенітету та незалежності нації. Якщо вони хочуть перемогти революцію, то лише через наші трупи", - заявив він, цитує агенція dpa.

Президент Куби Мігель Діас-Канель під час протестів у Сан-Антоніо-де-лос-Баньос

Президент Куби Мігель Діас-Канель під час протестів у Сан-Антоніо-де-лос-Баньос

За даними уряду, проти демонстрантів вийшли сили безпеки. "Ми закликаємо всіх революціонерів вийти на вулиці та захищати революцію в усіх місцях", - заявив Діас-Канель.

Антиурядові протести є рідкістю на Кубі. Однак останнім часом опозиціонери виводять людей на вулиці та привертають увагу міжнародних організацій.

У квітні першим секретарем центрального комітету Комуністичної партії Куби був обраний президент країни Мігель Діас-Канель Бермудес. Таким чином вперше з 1959 року керувати країною став не представник родини Кастро.

У 2019 році на Кубі затвердили нову Конституцію, яка зберігає однопартійну систему, але визнає приватну власність. Цього року влада Куби ініціювала кілька реформ, які мають відкрити економіку країни для приватного бізнесу. Зокрема, був перелік видів діяльності, дозволених для приватного сектора, розширений з 127 до 2000 видів. Також на Кубі почалася масштабна грошова реформа. Втім, значна кількість людей на острові живе в бідності та потерпає від голоду. Економіка Куби у 2020 році впала на 11 відсотків через санкції США і вплив пандемії коронавірусу.

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