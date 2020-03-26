На коронавірус у світі захворіли понад пів мільйона людей

Число заражених на коронавірус по всьому світу перевищило 500 тисяч. Як повідомив ввечері в четвер, 26 березня, Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), загалом на планеті інфікувалося вірусом SARS-CoV-2 понад 510 тисяч людей. За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, їх ще більше - 518 тисяч.

Перше місце за кількістю заражених, як і раніше посідає Китай - понад 81 тисяча. Однак Італія його вже майже наздогнала за цим показником - там захворіло понад 80 тисяч людей. На третьому місці США із 78 139 випадками інфікування.

Загалом по всьому світу від COVID-19 померло вже 23 тисяч осіб. В Європі зафіксовано 15 500 смертей, підрахувала агенція AFP. Близько половини з них зафіксовані в Італії - там померло вже понад 8,1 тисячі осіб. На другому місці Іспанія - 4 089.

На думку експертів, офіційно зареєстровані випадки зараження та смертей не відображають реальну ситуацію. В багатьох країнах недостатньо тестів для виявлення SARS-CoV-2, в багатьох місцях на коронавірус перевіряють лише пацієнтів із вираженими симптомами. Тому вірусологи припускають, що справжнє число інфікованих може бути набагато більшим.