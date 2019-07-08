На засіданні МАГАТЕ США закинули Ірану "шантаж", Трамп анонсував посилення санкцій

Екстрене засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо ядерної програми Ірану не принесло деескалації конфлікту. Під час проведеного в вівторок, 10 липня, засідання у Відні представниця США Джекі Волкотт звинуватила Тегеран в тому, що його нинішня позиція стосовно ядерної угоди націлена на "ескалацію напруженості, а не на її послаблення", цитує агенція новин dpa.

Так само під час засідання в Відні США закинули Ірану спроби шантажувати міжнародну спільноту частковою відмовою від своїх зобов'язань у рамках угоди. Представниця США закликала іранське керівництво повернутися до цілковитого виконання умов угоди. Волкотт також запевнила, що Вашингтон готовий до "переговорів без попередніх умов" з Тегераном.

Також вона запропонувала іранському керівництву цілковиту нормалізацію відносин, сказавши, що США очікують "відповідних дипломатичних зусиль" з боку Ірану. Єдиний спосіб досягти пом'якшення запроваджених США санкцій проти Ірану - це переговори, а не "ядерний шантаж", наголосила Волкотт.

Іран не бажає домовлятися про нову угоду

США, котрі вийшли з ядерної угоди з Іраном, вимагають від Тегерана переговорів з метою підписання нової угоди. На думку Вашингтона, нинішня угода незадовільна, бо вона дозволяє Ірану отримати в майбутньому ядерну зброю.

Натомість Іран наголосив, що не збирається вести переговори про нову угоду зі США. "Ми обговорюватимемо лише те, що містить ядерна угода (….) ані на слово більше, й ані на слово менше", - заявив речник МЗС Ірану Аббас Муссаві, слова якого наводить іранське інформагентство IRNA.

Крім того, Муссаві зазначив, що його країна воліє не виходити з ядерної угоди, але за умови, якщо Іран зможе використовувати економічні переваги цієї угоди. "Ми й далі відкриті до дипломатії, але не до дипломатії на словах щодо ядерної угоди, а до конкретних та практичних рішень", - додав речник іранського зовнішньополітичного відомства.

Тим часом представник Ірану при МАГАТЕ Казем Гаріб Абаді заявив у розмові з журналістами німецького видання Die Zeit, що Іран готовий вести перемовини лише за певних умов. "Ми не говоритимемо з тими, хто приставив нам до грудей пістолет", - сказав Гаріб Абаді, висловивши критику запроваджених США санкцій проти духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Трамп пригрозив новими санкціями

Невдовзі після завершення екстреного засідання Ради керуючих МАГАТЕ президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новим витком санкцій. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Трамп зокрема зазначив, що вже невдовзі санкції проти Ірану "істотно" розширять та посилять. Американський президент звинуватив іранське керівництво в тому, що воно вже давно порушує умови ядерної угоди, таємно збагачуючи уран. Утім, поки що невідомо, які саме обмежувальні заходи США запровадять проти Ірану.

На кого націлені санкції США? Іран Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

На кого націлені санкції США? Північна Корея Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

На кого націлені санкції США? Сирія Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

На кого націлені санкції США? Росія У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

На кого націлені санкції США? Куба Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів. Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк

