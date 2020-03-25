 На Житомирщині чоловік застрелив сімох осіб з мисливської рушниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2020

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Новини

На Житомирщині чоловік застрелив сімох осіб з мисливської рушниці

На Житомирщині чоловік розстріляв сімох людей із власної мисливської зброї. Поліція затримала стрільця та вилучила його рушницю.

На Житомирщині чоловік застрелив сімох осіб

У Житомирській області чоловік розстріляв зі своєї мисливської рушниці сімох чоловіків. Це трапилося у ніч на п'ятницю, 22 травня, повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Житомирської області.

"Сьогодні, близько 1.00, у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендар, під час конфліктної ситуації з невідомими здійснив ряд пострілів із мисливської рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, компанія киян відпочивала на риболовлі. Він розповів, що всього було дев'ять чоловіків, включно з орендарем ставка, який є професійним мисливцем. Після розпиття алкогольних напоїв шестеро з них лягли спати в сараї біля ставку.

Як пише Геращенко, троє залишилися пити далі, серед них орендар ставка. Близько першої ночі між ним та іншими чоловіками виник конфлікт. Під час нього орендар почав розстрілювати відвідувачів з власної мисливської рушниці. Спочатку він вбив двох, а потім почав стріляти у шістьох сплячих людей. Всього його жертвами стали семеро людей. Одна особа встигла втекти в ліс та викликати поліцію.

Правоохоронці затримали стрільця та вилучили у нього зброю. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох і більше осіб). Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув'язнення. 

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