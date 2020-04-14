 На Житомирщині та Київщині триває гасіння пожеж, залучено понад 2 тисячі людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2020

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Новини

На Житомирщині та Київщині триває гасіння пожеж, залучено понад 2 тисячі людей

У лісах Житомирської та Київської областей триває ліквідація осередків займання. На боротьбу з вогнем у двох областях кинуто понад 2 тисячі людей, кажуть у ДСНС.

Лісові пожежі в Україні

У двох областях досі не можуть повністю ліквідувати лісові пожежі

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у вівторок, 21 квітня, і надалі здійснюють гасіння лісових пожеж у Житомирської та Київській областях. У відомстві відзначили поступову нормалізацію ситуації як на Житомирщині, так і зоні відчуження.

До гасіння пожеж у Житомирській області залучені 1069 людей і 155 одиниць техніки, з них від ДСНС - 176 людей особового складу та 41 одиниця техніки, йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС .

"Сили ДСНС надають допомогу працівникам лісгоспів на території держпіприємств "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ" щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини", - вказується в повідомленні. 

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На території Словечанського лісового господарства (ЛГ) тривають роботи з гасіння окремих ділянок тління. Осередок горіння поблизу сіл Жолудівка та Журба локалізовано, зазначають у службі. 

Гасіння пожеж у Чорнобильській зоні

Так само триває гасіння осередків займання в Чорнобильській зоні, зокрема на територіях Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського і Денисовицького лісництв.

"Основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох осередків (село Розсоха, село Крива Гора і село Рудьки - село Буряківка) тління пеньків, залишків деревини і двох торфовищ у ділянках пройдених вогнем", - повідомляють у ДСНС.

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Загрози об'єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об'єктам зони відчуження немає. Радіаційний фон у місті Києві та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень, запевняють у ДСНС.

До гасіння пожеж у Київській області залучено 1343 людини і 299 одиниць техніки, із них від ДСНС - 1201 людина особового складу та 248 одиниць спецтехніки, в тому числі й три вертольоти. Також залучено спецтехніку Збройних сил України.

Кабмін виділив кошти

Тим часом заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив про виділення Кабінетом Міністрів України 100 мільйоні гривень на гасіння лісових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС. Про це Геращенко написав 21 квітня на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Витрати на гасіння лісових пожеж в Україні несе служба з надзвичайних ситуацій. А в разі нестачі коштів вони виділяються з резервного фонду Кабінету Міністрів України. Так, на гасіння пожеж у зоні ЧАЕС рішенням Кабміну було виділено 100 мільйонів гривень", - повідомив Геращенко. Він також зазначив, що уряд вивчає досвід Білорусі у сфері розподілу витрат на ліквідацію лісових пожеж.

Нагадаємо тривалі лісові пожежі в Київській та Житомирській областях викликали різке погіршення якості повітря в Києві.

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