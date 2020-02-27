 На Донбасі ракета влучила в автомобіль, загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На Донбасі ракета влучила в автомобіль, загинув український військовий

Бойовики обстріляли автомобіль українських військових з ракетного комплексу. Унаслідок влучання один військовослужбовець загинув, ще четверо - отримали поранення та бойові ураження.

Штаб ООС повідомив про втрати українських військових на Донбасі 1 березня

Штаб ООС повідомив про втрати українських військових на Донбасі 1 березня

На Донбасі у неділю, 1 березня, проросійські бойовики обстріляли автомобіль українських військових з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК). Внаслідок влучання ракети в кабіну авто загинув один український військовослужбовець, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Двоє військових отримали поранення і ще двоє - бойове ураження.

Бойовики обстріляли автомобіль поблизу населеного пункту Нижньотепле, коли українські військові підвозили продукти до позицій об'єднаних сил. "Враховуючи те, що відстань до автомобіля українських військових становила близько 3500 метрів, цілком ймовірно, що прицільний вогонь на ураження по ньому вів підготовлений оператор-навідник ПТРК збройних сил Російської Федерації, а не поспіхом навчена вчорашня цивільна людина", - зауважили в штабі ООС.

Як повідомляється, усіх поранених та уражених українських військовослужбовців оперативно доставили до стаціонарних медичних закладів та надали медичну допомогу.

Упродовж 1 березня проросійські бойовики загалом вже п'ять разів порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли велися поблизу населених пунктів Піски, Лебединське, Невельське та Луганське. Внаслідок обстрілів з боку бойовиків на цих напрямках 1 березня один український військовий отримав поранення і ще один - бойове ураження.

Дивитись відео 06:01

Розведення військ у Гнутовому - шлях до миру чи ескалації? Репортаж DW з Донбасу (19.02.2020)

DW.COM

На Донбасі 27 лютого загинув український військовий - ООС

Проросійські сепаратисти п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Через це загинув один український військовий і ще один був поранений. (27.02.2020)  

На Донбасі загинув український військовий - ООС

Київ повідомив про загибель українського військового внаслідок підриву на вибуховому пристрої. З початку доби позиції ООС зазнавали обстрілів з боку збройних формувань проросійських сепаратистів. (26.02.2020)  

Також за темою

Ukraine Ukrainische Soldaten bei Luhansk

На Донбасі 27 лютого загинув український військовий - ООС 27.02.2020

Проросійські сепаратисти п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Через це загинув один український військовий і ще один був поранений.

Ukraine Frontposition der ukrainische Armee bei Nowoluhanske

ООС: На Донбасі 20 січня загинув один український військовий 21.01.2020

Проросійські сепаратисти 20 січня десять разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок цього загинув один український боєць і ще один отримав поранення.

Ukraine Soldat an einem Stützpunkt für humanitäre Hilfe in Awdijiwka

ООС: На Донбасі один український військовий загинув і десятеро поранені 19.01.2020

Проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню 18 січня. Внаслідок цього загинув один український військовий.

Реклама

Докладно

Парламентські вибори у Словаччині

У Словаччині обирають парламент

Нинішні парламентські вибори стали першими з часу вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка.  

Мед

Україна і ЄС на порозі нової суперечки - через мед

Євровиробники агропродукції підозрюють Україну в експорті до ЄС меду, розбавленого сиропом. Українці заперечують.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  