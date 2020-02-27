На Донбасі ракета влучила в автомобіль, загинув український військовий

На Донбасі у неділю, 1 березня, проросійські бойовики обстріляли автомобіль українських військових з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК). Внаслідок влучання ракети в кабіну авто загинув один український військовослужбовець, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Двоє військових отримали поранення і ще двоє - бойове ураження.

Бойовики обстріляли автомобіль поблизу населеного пункту Нижньотепле, коли українські військові підвозили продукти до позицій об'єднаних сил. "Враховуючи те, що відстань до автомобіля українських військових становила близько 3500 метрів, цілком ймовірно, що прицільний вогонь на ураження по ньому вів підготовлений оператор-навідник ПТРК збройних сил Російської Федерації, а не поспіхом навчена вчорашня цивільна людина", - зауважили в штабі ООС.

Як повідомляється, усіх поранених та уражених українських військовослужбовців оперативно доставили до стаціонарних медичних закладів та надали медичну допомогу.

Упродовж 1 березня проросійські бойовики загалом вже п'ять разів порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли велися поблизу населених пунктів Піски, Лебединське, Невельське та Луганське. Внаслідок обстрілів з боку бойовиків на цих напрямках 1 березня один український військовий отримав поранення і ще один - бойове ураження.