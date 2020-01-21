На Донбасі 27 лютого загинув український військовий - ООС

Проросійські бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових у четвер, 27 лютого. Внаслідок цього загинув один український боєць і ще один отримав поранення, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у Facebook.

Обстріли велись із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Зокрема, були обстріляні українські позиції біля Новомихайлівки, Красногорівки, Новотошківського і Оріхового.

Як повідомлялось, минулої доби внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Також у результаті обстрілів один український боєць отримав поранення та ще один бойове ураження.

Напередодні, 26 лютого, за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі спецпредставниця Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБЄС) Гайді Ґрау (Heidi Grau) закликала сторони протистояння дотримуватися режиму припинення вогню. Водночас українська сторона у ТКГ звинуватила збройні формування сепаратистів у тому, що ті намагалися зірвати домовленості досягнуті на минулому саміті "нормандської четвірки" в Парижі.