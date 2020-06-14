На Донбасі загинув військовий і ще один поранений - ООС

На Донбасі загинув один військовий та ще один отримав поранення через обстріли проросійських сепаратистів. Крім того, ще один військовий отримав бойове травмування. Про це у четвер вранці, 18 червня, повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Facebook.

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За даними українських військових, всього за останню добу бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли позиції українських військових із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Під обстріли потрапили позиції ООС біля Оріхового, Кримського, Шумів, Луганського, Опитного, Водяного, Пищевика, Авдіївки, Попасної, Новотроїцького, Пісків та Невельського. Від початку поточної доби в ООС не зафіксували нових обстрілів, заявили в пресцентрф ООС.

Тим часом сепаратисти з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" не коментували інформацію про бойові дії минулої доби.

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