На Донбасі внаслідок влучання міни загинув український військовий

На Луганщині у четвер, 21 травня, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув український військовий, ще один отримав поранення, і ще четверо військових отримали бойові травмування. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

Міни 120 калібру, якими проросійські бойовики обстріляли автомобіль українських військових, заборонені мінськими домовленостями.

Для придушення вогню проросійських бойовиків підрозділи Об'єднаних сил застосували наявне озброєння, додали в ООС.

Нагадаємо, що напередодні на Луганщині загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов. Він та ще троє бійців отримали осколкові поранення.