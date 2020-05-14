 На Донбасі внаслідок влучання міни загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2020

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Новини

На Донбасі внаслідок влучання міни загинув український військовий

На Луганщині внаслідок влучання міни загинув один український військовий, ще один поранений. Крім того, ще четверо військових отримали бойові травмування.

Міни на Донбасі

Міни на Донбасі (архівне фото)

На Луганщині у четвер, 21 травня, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув український військовий, ще один отримав поранення, і ще четверо військових отримали бойові травмування. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

Міни 120 калібру, якими проросійські бойовики обстріляли автомобіль українських військових, заборонені мінськими домовленостями.

Для придушення вогню проросійських бойовиків підрозділи Об'єднаних сил застосували наявне озброєння, додали в ООС.

Нагадаємо, що напередодні на Луганщині загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов. Він та ще троє бійців отримали осколкові поранення.

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