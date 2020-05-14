На Донбасі внаслідок влучання міни загинув український військовий

На Луганщині внаслідок влучання міни загинув один український військовий, ще один поранений. Крім того, ще четверо військових отримали бойові травмування.
На Луганщині у четвер, 21 травня, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув український військовий, ще один отримав поранення, і ще четверо військових отримали бойові травмування. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у соцмережі Facebook.
Міни 120 калібру, якими проросійські бойовики обстріляли автомобіль українських військових, заборонені мінськими домовленостями.
Для придушення вогню проросійських бойовиків підрозділи Об'єднаних сил застосували наявне озброєння, додали в ООС.
Нагадаємо, що напередодні на Луганщині загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов. Він та ще троє бійців отримали осколкові поранення.
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