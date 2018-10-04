На виборах президента у Бразилії лідирує ультраправий кандидат Болсонару

Ультраправий кандидат Жаір Болсонару лідирує в першому турі президентських виборів в Бразилії, що відбулися у неділю, 7 жовтня. За попередніми підсумками опрацювання майже всіх бюлетенів, він набирає 46,1 відсотка голосів виборців. Його найближчий суперник, кандидат від лівої Робітничої партії Фернандо Хаддад - 29,2 відсотка. Якщо жоден з кандидатів у першому турі виборів не набирає 50 відсотків голосів плюс один, то переможця обирають у другому турі, який запланований на 28 жовтня.

Болсонару заявив, що були "проблеми" з електронними виборчими скриньками, інакше він вже був би обраний президентом, передає агенція AFP. Тепер він вимагатиме "рішення" від Вищого виборчого суду. Його прихильники ввечері зібрались перед будівлею суду, вигукуючи "Шахрайство, шахрайство, шахрайство!"

Своєю чергою Фернандо Хаддад, який став кандидатом в президенти лише місяць тому, оскільки лідера Робітничої партії Луїса Інасіу Лулу да Сілву відмовилися зареєструвати, заявив, що демократія опинилася в небезпеці. Він закликав бразильців згуртуватися, щоб він зміг виграти у другому турі.

Колишній військовий Жаір Болсонару, якого називають бразильським "Дональдом Трампом", відомий своїми крайніми правими поглядами. Він позиціонує себе як антисистемний протестний кандидат, використовує гомофобну та расистську передвиборну риторику, а також виступає за повернення смертної кари. Проведені раніше соціологічні опитування свідчили про те, що у Болсонару хороші шанси на перемогу в першому турі, але в другому турі він може програти.

Вибори у Бразилії проходять на тлі найгіршої рецесії в історії країни, яка призвела до скорочення економіки на сім відсотків у 2015-2016 роках, а також корупційного скандалу довколо нафтового гіганта Petrobras і колишніх бразильських урядовців.