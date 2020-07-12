 На виборах президента Польщі з мінімальною перевагою переміг Дуда | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2020

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Новини

На виборах президента Польщі з мінімальною перевагою переміг Дуда

За результатами підрахунку 99,97 відсотка протоколів, за Анджея Дуду проголосували 51,21 відсотка виборців, а за Рафала Тшасковського - 48,8 відсотка.

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В ЦВК Польщі назвали Анджея Дуду переможцем президентських виборів

Чинний президент Польщі Анджей Дуда здобув перемогу в другому турі президентських виборів. За результатами підрахунку 99,97 відсотків протоколів, за нього віддали свої голоси 51,21 відсотка виборців. За його конкурента, представника опозиційного блоку "Громадянська коаліція" Рафала Тшасковського проголосували 48,8 відсотка виборців, повідомляє агенція Reuters. Явка на виборах склала 68,12 відсотка, що є незвично високим показником.

Такі дані навів у понеділок, 13 липня, голова Державної виборчої комісії Польщі Сильвестер Марциняк.

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За його словами, на даний час виборчком не отримав протоколи з п'яти дільниць у Польщі і дев'яти - з-за кордону - зокрема, з Брюсселя, Лондона і Манчестера. За словами глави польської Державної виборчої комісії, вони отримають їх у наближчі дві-три години, але істотно результат вони вже не змінять. 

Анджей Дуда, який обіймає пост президента Польщі вже п'ять років, позиціонує себе як гарант запроваджених урядом націонал-консерваторів заходів. 48-річний політик виступає за традиційну модель сім'ї і відкидає одностатеві шлюби.

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Натомість суперник Дуди Рафал Тшасковський підписав так звану "Хартію ЛГБТ+" на підтримку сексуальних меншин. Окрім того, він обіцяв скасувати проведену нинішнім урядом суперечливу реформу системи юстиції, через яку Варшава конфліктує з Євросоюзом.

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