 На виборах президента Польщі буде другий тур - дані екзитполу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2020

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На виборах президента Польщі буде другий тур - дані екзитполу

У другий тур президентських виборів у Польщі виходять чинний глава держави Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковський. У першому турі, за даними екзитполу, Дуда набрав 41,8 відсотка, а Тшасковський - 30,4 відсотка.

Президент Польщі Анджей Дуда набрав найбільше голосів у першому турі виборів

Президент Польщі Анджей Дуда набрав найбільше голосів у першому турі виборів

У другий тур президентських виборів у Польщі виходять чинний глава держави Анджей Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативну партію "Право і справедливість", і мер Варшави Рафал Тшасковський від ліберально-демократичного опозиційного блоку "Громадянська коаліція". Про це свідчать результати екзитполу, оприлюднені у неділю, 28 червня, після закриття виборчих дільниць, передає агентство Reuters.

Мер Варшави Рафал Тшасковський вважає, що має ще шанси на перемогу

Мер Варшави Рафал Тшасковський вважає, що має ще шанси на перемогу

Згідно з даними екзитполу, Дуду здобуває 41,8 відсотка голосів, а Тшасковський - 30,4 відсотка. Оскільки жоден із 11-ти кандидатів не набирає понад 50 відсотків голосів у першому турі, то відбудеться другий тур між кандидатами, що посіли перші два місця. Другий тур запланований на 12 липня.

У виступі після оголошення даних екзитполу Тшасковський заявив, що "ми ще маємо шанс на перемогу", цитує агентство новин dpa.  

Голосування пройшло за високої активності виборців. Зокрема, станом на 17 годину явка становила 48 відсотків, що значно вище за показник на цей час у порівнянні з попередніми виборами у 2015 році.

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Головні кандидати на пост президента Польщі

Анджей Дуда, який обіймає пост президента Польщі вже п'ять років, позиціонує себе як гарант запроваджених урядом націонал-консерваторів заходів. 48-річний політик виступає за традиційну модель сім'ї і відкидає одностатеві шлюби.

Його недавні гомофобні висловлювання викликали обурення на Заході. Дуда сказав з приводу гомосексуалів, лесбіянок, бісексуалів і транссексуалів: "Нас намагаються переконати, що це люди. Але це лише ідеологія". За його словами, покоління його батьків не для того боролося проти комунізму, щоб прийшла інша ідеологія, "яка є ще більш руйнівною для людини". Згодом він заявив, що його слова були вирвані журналістами з контексту в "рамках брудної політичної боротьби".

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Головний політичний опонент Дуди Рафал Тшасковський підписав так звану " Хартію ЛГБТ+" на підтримку сексуальних меншин. Під час передвиборчої кампанії він, однак, вважав за краще не педалювати цю тему, щоб не втратити консервативних виборців. У випадку перемоги Тшасковський обіцяв скасувати проведену нинішнім урядом суперечливу реформу системи юстиції, ячерез яку Варшава конфліктує з Євросоюз.

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