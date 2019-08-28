 На ″Берлінале″ вперше покажуть фільм Сенцова ″Номери″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2020

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Новини

На "Берлінале" вперше покажуть фільм Сенцова "Номери"

На німецькому кінофестивалі "Берлінале" відбудеться світова прем'єра фільму "Номери" українського режисера і колишнього політв'язня Олега Сенцова.

Український режисер Олег Сенцов

Український режисер Олег Сенцов (фото з архіву)

Під час німецького кінофестивалю "Берлінале" відбудеться світова прем'єра фільму "Номери" українських режисерів Олега Сенцова та Ахтема Сеїтаблаєва. Про це у вівторок, 21 січня, повідомили у пресслужбі Державного агентства України з питань кіно (Держкіно).

У агентстві зазначили, що фільм, створений за однойменною п'єсою Сенцова, буде вперше показаний 18 лютого в рамках спеціальних показів, які будуть присвячені 70-му ювілею Берлінського міжнародного кінофестивалю "Берлінале".

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Також у пресслужбі повідомили, що фільм фактично був зрежисованим дистанційно і є "унікальним явищем для української кіноіндустрії", адже під час зйомок Сенцов перебував у колонії суворого режиму в Росії. Сеїтаблаєв при цьому допомагав втілювати задум на знімальному майданчику разом із продюсером фільму Анною Паленчук.

"Робочий процес Олег і Ахтем обговорювали у листах, яких, за словами Анни (Паленчук. - Ред.), було більше сотні. Текст п'єси "Номери" був написаний Олегом Сенцовим ще до ув’язнення, у 2011 році", - розповіли в Держкіно.

В агентстві додали, що прем'єра фільму, створеного за підтримки міністерства культури України та Польського інституту кіно, відбудеться в українських кінотеатрах лище восени цього року.

Ще рік тому учасники 69-го міжнародного кінофестивалю "Берлінале" й українські активісти влаштовували флешмоб з вимогою звільнити тоді ще ув'язненого Сенцова та інших політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях, перед початком показу фільму польсько-британсько-українського виробицтва "Гарет Джонс" (Mr. Jones), що розповідає про Голодомор у 1930-ті роки. А у 2017 році на "Берлінале було показано фільм про Сенцова.

Нагадаємо, що серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці теракту в Криму. Справу вважали сфабрикованою і політично мотивованою. У серпні 2019 року він повернувся до України в результаті обміну утримуваними особами.

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