На акціях протесту в Білорусі затримано близько 200 осіб

У різних містах Білорусі відбулися затримання на акціях на підтримку ексбанкіра Віктора Бабарика і першого директора білоруського "Парку високих технологій" Валерія Цепкала, які не були зареєстровані кандидатами для участі у виборах президента.

За даними станом на ніч 15 липня, в списку затриманих в Мінську, складеному правозахисним центром "Весна", значилося 173 прізвища. Журналісти, які передавали в соцмережах інформацію з місця подій, оприлюднили перелік з 129 прізвищ. Крім того, в інших містах країни затримали ще кілька десятків людей.

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Затримання протестувальників у Мінську

Затримання проводилися в різних частинах білоруської столиці: на площі Перемоги і поруч з нею, біля Жовтневої площі, поблизу станції метро "Неміга", біля Білоруського державного цирку. Правозахисники і очевидці повідомили, що співробітники загону міліції особливого призначення (ОМОН) і правоохоронці в цивільному часто застосовували грубу силу, били людей кийками, ногами і кулаками. Це було видно на фото і відео з місць подій.

Серед затриманих є журналісти

Серед затриманих було кілька співробітників засобів масової інформації, серед яких журналісти медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (РСЕ/РС), "Єврорадіо", а також оператора телекомпанії BBC. За інформацією центру "Весна", станом на 23.00 за місцевим часом 14 липня вони були звільнені. Також були затримані репортер білоруської щотижневої газети "Новий час" і журналістка польського супутникового телеканалу "Белсат". Співробітники "Радіо Свобода" мали при собі посвідчення про акредитацію, видані МЗС Білорусі.

У районі станції метро "Неміга" також чергувало кілька автозаків і спецавтобуси синього кольру. При цьому міліція букально на руках винесла кілька людей з ресторану швидкого харчування Burger King.

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За даними білоруського новинного порталу Tut.by, затримували людей не лише в центрі столиці, а й на околицях Мінська.

Перекрито вулиці, закрито станції метро

За інформацією агентства "Інтерфакс", затриманнями керували, зокрема, заступник глави МВС Олександр Барсуков, глава ГУВС Мінміськвиконкому Іван Кубраков і командир ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому Дмитро Балаба.

ОМОН не особливо церемонився з демонстрантами - били кийками і ногами

Міліція в Мінську перекрила низку вулиць, після того як автомобілісти почали гальмувати і сигналити. Крім того, після 22:00 за місцевим часом 14 липня в столиці були також закриті окремі станції метро, а на деяких ділянках проспекту Незалежності було вимкнено освітлення.

Затримання проводилися і в інших містах Білорусі, включаючи Пружани, Гомель, Брест, Солігорськ, Бобруйськ, Столбци і Гродно. При цьому у Столбцах було затримано координатора ініціативної групи кандидата в президенти Сергія Черечня.

Відмова в реєстрації Віктора Бабарика

За висунення Віктора Бабарика, який вважався одним з головних потенційних суперників чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, і який зараз перебуває в СІЗО КДБ за кримінальним звинуваченням, було зібрано майже 370 тисяч підписів, з них дійсними були визнані понад 165 тисяч. 20 червня прихильники Бабарика подали до Центрвиборчкому пакет документів для реєстрації його кандидатом, а 13 липня ЦВК повідомила їм, що формальних підстав для відмови в реєстрації немає.

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Однак 14 липня стало відомо, що в реєстрації Бабарика було відмовлено. ЦВК звинуватила його в тому, що в його декларації про доходи і майно були невідповідності, а також що в його виборчій кампанії брала участь іноземна організація. При цьому жодних доказів ЦВК не надала, судового рішення за цими звинуваченнями не було.

Валерія Цепкала ЦВК відмовилася зареєструвати, пославшись на недостатню кількість підписів на його підтримку. Команда Цепкала зібрала 220 тисяч підписів, проте ЦВК визнала дійсними тільки 75 249 (необхідно 100 тисяч).