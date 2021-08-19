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"Націонал-соціалістичне підпілля" (NSU)

"Націонал-соціалістичне підпілля" (NSU) - неонацистське терористичне угруповання в Німеччині, про існування якого стало відомо в листопаді 2011 року.

До складу "Націонал-соціалістичного підпілля" (NSU) входили Уве Мундлос, Уве Бенгардт та Беате Цшепе. Всі вони походять з праворадикальних кіл, які виникли в місті Єна в 1990-х роках. За даними слідства, на рахунку NSU 10 убивств, три теракти зі застосуванням бомб і 15 збройних розбійних нападів. Два співучасника затриманої в листопаді 2011 року Цшепе - Мундлос та Бенгардт - загинули. Причиною їхньої смерті є, вірогідно, суїцид.

Суд у Німеччині підтвердив вирок членкині неонацистського угруповання NSU

Суд у Німеччині підтвердив вирок членкині неонацистського угруповання NSU 19.08.2021

Федеральна судова палата Німеччини відхилила касаційну скаргу Беати Цшепе на вирок суду в Мюнхені, який визнав її винною в десяти вбивствах і призначив довічне ув'язнення.
Злочини неонацистів у Німеччині та фіаско ЗМІ

Злочини неонацистів у Німеччині та фіаско ЗМІ 14.09.2020

Торговець квітами Енвер Шимшек, убитий 20 років тому в Німеччині, став першою жертвою угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля". Однак тоді ЗМІ майже не писали про те, що мотивом злочину міг бути расизм.
Слідчі шукають праворадикалів у лавах поліції Франкфурта - FAZ

Слідчі шукають праворадикалів у лавах поліції Франкфурта - FAZ 17.12.2018

За анонімними погрозами адвокатці, котра представляла інтереси жертв праворадикалів, може стояти неонацистський осередок у поліції Франкфурта-на-Майні.
Німецькі праві екстремісти занесли 25 тисяч осіб до списків ворогів

Німецькі праві екстремісти занесли 25 тисяч осіб до "списків ворогів" 31.07.2018

Німецькі правоохоронці під час обшуків виявили у членів праворадикальних рухів списки їхніх ворогів. В них зазначені паспортні дані, адреси і телефони людей, яких влада не повідомила про ймовірну небезпеку.
Коментар: Правий терор у Німеччині - поразка держави

Коментар: Правий терор у Німеччині - поразка держави 11.07.2018

Довічне ув'язнення Беате Цшепе за вбивство десятьох осіб. Для рідних жертв це мізерна розрада. Адже влада залишила їх напризволяще. Зокрема, і канцлерка Анґела Меркель, вважає Ганс Пфайфер.
Учасницю неонацистського підпілля засудили у ФРН до довічного ув'язнення

Учасницю неонацистського підпілля засудили у ФРН до довічного ув'язнення 11.07.2018

У Німеччині визнали винною у співучасті в убивствах і нападах та засудили до довічного ув'язнення Беате Цшепе - головну обвинувачену у справі неонацистського угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля" .
Серія неонацистських убивств у Німеччині - довга історія провального слідства

Серія неонацистських убивств у Німеччині - довга історія провального слідства 05.07.2018

П'ять років судового процесу над членами неонацистського угруповання NSU перетворилися на п'ять років розчарувань для родичів жертв. Вони вважають, що злочини так і не розкрили. Незабаром суд винесе вироки у цій справі.
Прокуратура ФРН вимагає довічного ув'язнення для Беате Цшепе

Прокуратура ФРН вимагає довічного ув'язнення для Беате Цшепе 12.09.2017

Прокуратура Німеччини заявила, що співзасновниця NSU Беате Цшепе несе повну відповідальність за всі злочини, вчинені цим терористичним угрупованням.
Справа NSU: Прокуратура ФРН вважає Беате Чепе співучасницею злочинів

Справа NSU: Прокуратура ФРН вважає Беате Чепе співучасницею злочинів 25.07.2017

Суд у справі "Націонал-соціалістичного підпілля" наближається до завершення. Головній обвинуваченій Беате Чепе загрожує довічне позбавлення волі. Вирок очікується восени.
Процес у справі неонацистів з NSU: що вдалося з'ясувати за п'ять років

Процес у справі неонацистів з NSU: що вдалося з'ясувати за п'ять років 04.11.2016

4 листопада 2011 року в Німеччині було викрито неонацистське угруповання NSU, на рахунку якого десятки жертв. DW - про перебіг найгучнішого в ФРН судового процесу навколо тероризму.
Смерть 9-річної Пеґґі: Слідчі сумніваються в причетності неонациста

Смерть 9-річної Пеґґі: Слідчі сумніваються в причетності неонациста 27.10.2016

Сліди, виявлені на місці знахідки кісток школярки, могли бути забруднені, тому що під час розслідування обох гучних справ оперативно-слідча група частково застосовувала той самий прилад для пошуку слідів.
Німецькі неонацисти можуть бути пов'язані з убивством дев'ятирічної дівчинки

Німецькі неонацисти можуть бути пов'язані з убивством дев'ятирічної дівчинки 14.10.2016

На місці, де знайшли рештки скелета зниклої 2001 року школярки Пеґґі, виявили сліди ДНК члена неонацистського терористичного угруповання NSU Уве Бенгардта.
Справа NSU зрушила з мертвої точки

Справа NSU зрушила з мертвої точки 09.12.2015

Поворот в найгучнішому за останні роки судовому процесі про тероризм у ФРН - справі "Націонал-соціалістичного підпілля". Після двох років мовчання заговорила головна обвинувачена.
Справа Націонал-соціалістичного підпілля: підсудна збирається свідчити

Справа "Націонал-соціалістичного підпілля": підсудна збирається свідчити 09.11.2015

Після двох з половиною років мовчання головний свідок у справі "Націонал-соціалістичного підпілля" Беате Цшепе заявила про намір свідчити.
Ганебна поразка сил безпеки у справі праворадикальних терористів

"Ганебна поразка сил безпеки" у справі праворадикальних терористів 23.08.2013

Півтора року комісія Бундестагу розслідувала діяльність німецької поліції та спецслужб із розшуку терористів "Націонал-соціалістичного підпілля". Висновок: на часі - докорінні реформи сил безпеки.
Мюнхенський суд переніс резонансний процес над неонацистами

Мюнхенський суд переніс резонансний процес над неонацистами 15.04.2013

Початок судового процесу у справі неонацистського угруповання перенесено на три тижні. Суд у Мюнхені пояснив це необхідністю заново провести акредитацію журналістів.
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