"Націонал-соціалістичне підпілля" (NSU) - неонацистське терористичне угруповання в Німеччині, про існування якого стало відомо в листопаді 2011 року.

До складу "Націонал-соціалістичного підпілля" (NSU) входили Уве Мундлос, Уве Бенгардт та Беате Цшепе. Всі вони походять з праворадикальних кіл, які виникли в місті Єна в 1990-х роках. За даними слідства, на рахунку NSU 10 убивств, три теракти зі застосуванням бомб і 15 збройних розбійних нападів. Два співучасника затриманої в листопаді 2011 року Цшепе - Мундлос та Бенгардт - загинули. Причиною їхньої смерті є, вірогідно, суїцид.