 Національні дебати у Франції: прем′єр пропонує знизити податки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2019

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Новини

Національні дебати у Франції: прем'єр пропонує знизити податки

За результатами тримісячних національних дебатів у Франції, викликаних протестами "жовтих жилетів", прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп закликав негайно знизити податки, а також державні витрати.

Французький прем'єр Едуар Філіпп

Французький прем'єр Едуар Філіпп

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп у понеділок, 8 березня, підбив підсумки  національних дебатів. Їх у відповідь на масові протести "жовтих жилетів" ініціював три місяці тому президент країни Еммануель Макрон. За словами прем'єра, дебати "ясно вказують напрямок: ми повинні знизити податки і знизити їх якнайшвидше", передає агенція AP.

Він також зазначив, що одночасно уряд повинен також урізати державні витрати. "Французи зрозуміли ... що ми не можемо знижувати податки, якщо ми не знизимо державні витрати", - цитує Філіппа агенція Reuters.

Серед інших важливих тем прем'єр також перерахував попит на громадські послуги, нові демократичні способи впливу на політичні рішення і боротьбу зі зміною клімату без підвищення податків. Одночасно пропозиції прем'єра не врахували дві наполегливі вимоги протестувальників: повторне введення податку на багатство для найбагатших людей країни та можливість для громадян пропонувати нові закони.

Філіпп закликав до радикальних заходів, але не надав подробиць. Очікується, що наступного тижня Еммануель Макрон представить низку нових економічних заходів.

Французький уряд повідомив, що в дебатах взяли участь близько 1,5 мільйона людей. Загалом було проведено близько десяти тисяч годин дебатів в місцевих адміністраціях, отримано близько двох мільйонів онлайн-коментарів, проведені зустрічі та конференції, а також надані записи в книгах скарг в ратушах та пропозиції в листах. Водночас більшість лідерів "жовтих жилетів" закликали прихильників руху не брати участь у дебатах. Вони заявляли, що не вірять наміру уряду почути думку громадян.

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Всупереч забороні демонстрантам проводити акції в центрі Парижа та інших французьких міст учасники акцій "жовтих жилетів" знову протестують. Повідомляється про затримання десятків мітингарів. (23.03.2019)

Кількість учасників протестів "жовтих жилетів" зменшується, втім акції продовжуються. Наступного тижня уряд представить результати національних дебатів, проведених через масові демонстрації у країні. (06.04.2019)

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести.

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