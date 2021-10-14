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"Національний корпус" - українська націоналістична політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Національний корпус".
Націоналістична політична партія "Національний корпус" була створена у 2016 році. Основою політичної партії стали члени громадської організації Цивільний Корпус "Азов" та ветерани полку "Азов". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Київська поліція не виключає, що очільник громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов став жертвою політичного вбивства. Чим займався загиблий і чому білоруси в Україні не почуваються в безпеці?
Націоналісти намагалися пройти до сцени в Черкасах, де виступав Петро Порошенко. Правоохоронці завадили, виникли сутички. Протестували націоналісти і в Києві. МВС повідомило про 18 травмованих правоохоронців.