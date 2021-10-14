Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Національний корпус"

"Національний корпус" - українська націоналістична політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Національний корпус".

Націоналістична політична партія "Національний корпус" була створена у 2016 році. Основою політичної партії стали члени громадської організації Цивільний Корпус "Азов" та ветерани полку "Азов". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські націоналісти пройшли маршем центром Києва

Українські націоналісти пройшли маршем центром Києва 14.10.2021

Під час маршу націоналістів до Дня захисників і захисниць України вулиці Києва посилено патрулювала поліція.
Протести на Банковій: постраждали правоохоронці

Протести на Банковій: постраждали правоохоронці 14.08.2021

Під час протестів на Банковій в центрі Києва сталися сутички між мітингарями та правоохоронцями. Кілька правоохоронців отримали опіки очей та травми, відкрито кримінальне провадження.
Ніхто не вірить в самогубство: загибель Шишова переполохала білоруську громаду

Ніхто не вірить в самогубство: загибель Шишова переполохала білоруську громаду 03.08.2021

Київська поліція не виключає, що очільник громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов став жертвою політичного вбивства. Чим займався загиблий і чому білоруси в Україні не почуваються в безпеці?
Українські зв'язки німецьких неонацистів: що відомо уряду Німеччини

Українські зв'язки німецьких неонацистів: що відомо уряду Німеччини 22.02.2021

Звіт про зв'язки німецьких неонацистів з ультраправими в Україні уряд ФРН надав на запит фракції Лівої партії у Бундестазі. Відповідь депутатів розчарувала.
Акцію під офісом Віктора Медведчука проводив Нацкорпус

Акцію під офісом Віктора Медведчука проводив "Нацкорпус" 23.05.2020

За кидання димових шашок та запалювання фаєрів поліція затримала близько 20 осіб. Правоохоронці однак спростовують дані про вибух під офісом голови політради ОПЗЖ.
У Києві зірвали презентацію Нацплатформи примирення і єдності

У Києві зірвали презентацію Нацплатформи примирення і єдності 12.03.2020

Радника секретаря РНБО Сергія Сівоха штовхнули під час презентації Національної платформи примирення і єдності, 15 осіб затримано. У "Національному корпусі" заявили, що це зробили ветерани "Азова".
Поліція розігнала протестувальників біля Верховної Ради України

Поліція розігнала протестувальників біля Верховної Ради України 17.12.2019

Біля Ради відбулися протести проти ухвалення закону про ринок землі. Між представниками "Національного корпусу" та поліцейськими сталися сутички. Згодом правоохоронці розігнали демонстрантів.
Bellingcat: Українські праворадикали отримують кошти від держави

Bellingcat: Українські праворадикали отримують кошти від держави 17.07.2019

Розслідувачі Bellingcat стверджують, що низка праворадикальних організацій в Україні фінансується за рахунок урядових грантів на "націонал-патріотичне виховання". 
Націоналісти йдуть на вибори до Верховної Ради єдиним списком

Націоналісти йдуть на вибори до Верховної Ради єдиним списком 09.06.2019

Партії "Національний Корпус", "Свобода", "Правий Сектор", а також низка громадських організацій разом ідуть на позачергові вибори до Верховної Ради України. Очолює список націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок.
У Києві завершилася акція Національного корпусу проти корупції

У Києві завершилася акція "Національного корпусу" проти корупції 23.03.2019

Учасники акції "Національного корпусу" проти розкрадання коштів в "Укроборонпромі" передали свої вимоги Адміністрації президента України. В акції взяло участь близько 5000 осіб, кажуть у МВС України.
Нацкорпус протестує у столиці України

"Нацкорпус" протестує у столиці України 16.03.2019

Прихильники партії "Національний корпус" протестують у Києві проти Петра Порошенка та розкрадання в "Укроборонпромі".
Нацполіція не отримувала заяви Білецького про загрозу життю, СБУ вимагає конкретики

Нацполіція не отримувала заяви Білецького про загрозу життю, СБУ вимагає конкретики 11.03.2019

Національна поліція України не отримувала заяв від лідера партії "Національний корпус" про можливу загрозу його життю й життю інших діячів політсили. В СБУ кажуть, що заяви Білецького їх здивували.
У Черкасах затримали двох імовірних організаторів сутичок із поліцією

У Черкасах затримали двох імовірних організаторів сутичок із поліцією 10.03.2019

Поліція затримала двох осіб, яких підозрюють в організації хуліганських дій і завданні тілесних ушкоджень правоохоронцям під час акції націоналістів 9 березня в Черкасах.
22 правоохоронці травмовані після сутичок у Черкасах - МВС

22 правоохоронці травмовані після сутичок у Черкасах - МВС 10.03.2019

МВС України повідомляє про збільшення числа постраждалих у Черкасах після сутичок прибічників націоналістичних сил з правоохоронцями.
18 правоохоронців травмовано під час сутичок із націоналістами у Черкасах і Києві

18 правоохоронців травмовано під час сутичок із націоналістами у Черкасах і Києві 09.03.2019

Націоналісти намагалися пройти до сцени в Черкасах, де виступав Петро Порошенко. Правоохоронці завадили, виникли сутички. Протестували націоналісти і в Києві. МВС повідомило про 18 травмованих правоохоронців.
Нацдружини і вибори в Україні: спостерігачі за демократією в камуфляжі

"Нацдружини" і вибори в Україні: спостерігачі за демократією в камуфляжі 17.01.2019

Українська ультраправа організація "Національні дружини" отримала статус офіційного спостерігача за виборами президента України. Але чи обмежаться "дружинники" самими спостереженнями?
Інші статті