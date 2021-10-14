"Національний корпус" - українська націоналістична політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Національний корпус".

Націоналістична політична партія "Національний корпус" була створена у 2016 році. Основою політичної партії стали члени громадської організації Цивільний Корпус "Азов" та ветерани полку "Азов". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.