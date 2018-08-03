 Нацполіція України: Убивсто Віталія Олешка ″Сармата″ - замовне | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Нацполіція України: Убивсто Віталія Олешка "Сармата" - замовне

Українська поліція переконана, що незабаром затримає усіх причетних до вбивства ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат") у Бердянську. За даними Нацполіції, сліди ведуть за межі Запорізької області.

Поліція обіцяє швидко знайти злочинців

Поліція обіцяє швидко знайти злочинців

Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство в Бердянську Запорізької області ветерана Антитерористичної операції Віталія Олешка (позивний "Сармат") - замовне. Про наявність підстав до такої версії він сказав у четвер, 9 серпня.

"Перша версія - злочин вчинено особами, які входять до злочинних організацій. Також ми розглядаємо версії вчинення цього злочину через активну громадську або підприємницьку діяльність убитого", - цитує Аброськіна сайт Національної поліції. Він уточнив, що зараз поліція Запорізької області встановлює всіх учасників злочину. "У нас є підстави вважати, що це - замовне вбивство. Сліди ведуть за межі Бердянська та Запорізької області (…) Упевнений, що найближчим часом будуть затримані усі причетні до скоєння вбивства", - додав він.

DW.COM

У Бердянську застрелили громадського активіста. Поліція розслідує вбивство як умисне. У соцмережах повідомляють, що убитий був ветераном антитерористичної операції.

У Національній поліції України переконані, що вбивство ветерана АТО з Бердянська буде розкрито найближчим часом. (31.07.2018)

Убивство сталося 31 липня. Невідомий вистрілив у 43-річного Олешка, після чого зник з місця події. Олешко був добровольцем батальйону "Донбас", учасником самооборони Бердянська та боїв за Іловайськ, пройшов російський полон. 

Дивитись відео 03:10
Now live
03:10 хв

Ветерани АТО: які шанси працевлаштуватися (04.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Психологічна підтримка для тих, хто пережив війну (27.01.2017)  

Ветерани АТО: які шанси працевлаштуватися (04.06.2018)  

Також за темою

Symbolbild Angeklagter in Handschellen

Затримано п'ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО у Бердянську 01.08.2018

У Запорізькій області поліція затримала п'ятьох підозрюваних у вбивстві учасника антитерористичної операції Віталія Олешка. Зараз вирішується питання про оголошення їм про підозру.

Ukraine Neue Polizei in Kiew

У поліції обіцяють швидко розкрити вбивство ветерана АТО з Бердянська 31.07.2018

У Національній поліції України переконані, що вбивство ветерана АТО з Бердянська буде розкрито найближчим часом.

Ukraine Neue Polizei in Kiew

Нацполіція розслідує вбивство ветерана АТО в Бердянську як умисне 31.07.2018

У Бердянську застрелили громадського активіста. Поліція розслідує вбивство як умисне. У соцмережах повідомляють, що убитий був ветераном антитерористичної операції.

Докладно

Жінка в продуктовому магазині в Росії

Чи виправдала себе російська політика контрсанкцій

Продовольчі контрсанкції допомогли імпортозаміщенню в Росії, проте загалом погано позначилися на економіці країни.  

Куплений німецький трамвай у депо Львова

Як Львів купив трамваї у Берліна і потрапив у халепу

При закупівлі трамваїв у Берліна львівські чиновники не врахували, що двері цього транспорту не зможуть відкритися.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  