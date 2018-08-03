Нацполіція України: Убивсто Віталія Олешка "Сармата" - замовне

Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство в Бердянську Запорізької області ветерана Антитерористичної операції Віталія Олешка (позивний "Сармат") - замовне. Про наявність підстав до такої версії він сказав у четвер, 9 серпня.

"Перша версія - злочин вчинено особами, які входять до злочинних організацій. Також ми розглядаємо версії вчинення цього злочину через активну громадську або підприємницьку діяльність убитого", - цитує Аброськіна сайт Національної поліції. Він уточнив, що зараз поліція Запорізької області встановлює всіх учасників злочину. "У нас є підстави вважати, що це - замовне вбивство. Сліди ведуть за межі Бердянська та Запорізької області (…) Упевнений, що найближчим часом будуть затримані усі причетні до скоєння вбивства", - додав він.

Убивство сталося 31 липня. Невідомий вистрілив у 43-річного Олешка, після чого зник з місця події. Олешко був добровольцем батальйону "Донбас", учасником самооборони Бердянська та боїв за Іловайськ, пройшов російський полон.