 Нацполіція: Суд арештував п′ятого підозрюваного в замаху на Гандзюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2018

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Новини

Нацполіція: Суд арештував п'ятого підозрюваного в замаху на Гандзюк

Суд вирішив взяти під варту п'ятого підозрюваного в замаху на активістку Катерину Гандзюк, повідомили в Нацполіції України. Загалом у справі п'ять підозрюваних.

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін повідомив про обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою п'ятому підозрюваному в замаху на активістку Катерину Гандзюк. Про це Аброськін написав у четвер, 23 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Це молода 23-річна людина, мешканець Житомирської області", - повідомив Аброськін. Підозрюваний, щодо якого обрали запобіжний захід, був учасником АТО. Під час скоєння нападу на Гандзюк із застосуванням сірчаної кислоти, сам підозрюваний теж отримав значні опіки, поінформував Аброськін.

Згідно з даними заступника голови Нацполіції, на сьогодні затримано п'ятьох підозрюваних: чотирьох заарештували, а п'ятий перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Аброськін також розповів, що групою нападників на активістку керував 41-річний мешканець Херсонської області, колишній учасник АТО. Останнім часом він займався громадською діяльністю і є засновником місцевої організації учасників АТО. Для скоєння злочину він задіяв колишніх підлеглих під час бойових дій на Донбасі, мешканців Житомирської та Хмельницької областей, зазначив Аброськін.

Нагадаємо, 31 липня радницю мера Херсона Катерину Гандзюк зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. Наступного дня постраждалу літаком доставили на лікування до Києва.

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