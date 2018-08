Нацистська символіка в Німеччині: заборона та винятки

У німецькій версії популярної комп'ютерної гри Wolfenstein II, що вийшла у 2017 році, свастику замінили на трикутні символи, а Адольфу Гітлеру прибрали вуса. Однак, можливо, німецькі геймери скоро зможуть побачити версію без цензури. Донедавна у Німеччині нацистська символіка у відеоіграх була заборонена, однак нині у цьому правилі з'явились винятки.

Коли свастику можуть показати

У Німеччині свастика та інші знаки СС відносяться до символіки антиконституційних організацій. За законом публічна їхня демонстрація та продаж заборонені. Те саме стосується нацистських привітань та вигуків "Хайль Гітлер!"

"В силу історичних подій у Німеччині діють найсуворіші у світі закони, що забороняють нацистську символіку. У багатьох країнах не штрафують за її демонстрацію. В Австрії, наприклад, існують подібні заборони, але вони менш суворі", - пояснив DW адвокат Крістіан Зольмекке (Christian Solmecke).

Однак є винятки. Свастика та інші заборонені символи можуть використовуватись тільки з освітньою або науковою метою в книгах, журналістських публікаціях та творах мистецтва критичного характеру. Наприклад, фільм Квентіна Тарантіно "Безславні виродки" та американський серіал "Людина у високому замку" не були заборонені у Німеччині, незважаючи на використання нацистської символіки у кадрі.

Так виглядав Адольф Гітлер у німецькій версії гри Wolfenstein II

Ситуація з комп'ютерними іграми неоднозначна: вони не належать до фільмів, хоча багато геймерів виступають за те, щоб визнати їхню культурну цінність та вважати творами мистецтва. У Німеччині гральний контент регулює та надає вікові рейтинги організація USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle), яка у серпні змінила свої правила щодо забороненої символіки. Раніше вона категорично не допускала показ свастики та подібних символів у іграх, тепер кожен випадок розглядатиметься індивідуально. Першу комп'ютерну гру, у якій демонструється свастика, скоро покажуть на ярмарку Gamescom (21-25 серпня). Демоверсія німецької гри Through the Darkest of Times про рух спротиву під час націонал-соціалізму вже перевірили в USK.

Строк за пост у соцмережах

У Німеччині заборонено викладати у соцмережах пости з зображенням свастики, написами "Хайль Гітлер!" та будь-якою нацистською символікою. У березні 2018 року 45-річний мешканець Німеччини був засуджений до трьох місяців позбавлення волі за публікації у Facebook світлин замаскованої людини з татуюваннями-свастиками та іншими забороненими символами. Водночас є й винятки: коли у 2016 році на сторінці німецької сатиричної передачі heute show у Facebook з'явилось зображення шніцеля в формі свастики з жартом про вибори в Австрії, суд не прийняв обвинувачення. Цю публікацію варто розцінювати як сатиру, а отже - як твір мистецтва.

Зберігання свастики вдома

Незважаючи на те, що антиконституційні символи вважаються незаконними, мешканцям Німеччини не забороняється зберігати речі з такою символікою у себе вдома - до того часу, поки вони не демонструються публічно. Так, не можна вивішувати прапор зі свастикою з вікна або розташовувати на стінах нацистські гасла на показ сусідам чи перехожим.

Кадр з фільму "Безславні виродки"

На блошиних ринках у Німеччині зазвичай можна ще побачити речі з нацистською символікою. Законом їх продаж заборонений, однак, якщо торговець заклеює зображення таких символів та викладає їх на рундуці, його не оштрафують. Це стосується антикваріату часів націонал-соціалізму. У того, хто продає сучасні копії форми СС чи інших предметів з нацистською символікою, виникнуть проблеми - це нелегально.

Хто стежить за використанням нацистських символів

У спірних ситуаціях суд вирішує, чи використовується символіка у даному випадку з освітньою, науковою, журналістською чи мистецькою метою. Один з найгучніших процесів відбувся у 2007 році, коли власник онлайн-магазину мав заплатити штраф у розмірі 3600 євро за продаж в інтернеті антинацистських товарів з зображенням свастики. Федеральний верховний суд Німеччини скасував рішення земельного суду у Штутгарті, визнавши використання перекреслених свастик законним.

Покарання за демонстрацію нацистської символіки

Незважаючи на те, що Основний закон ФРН гарантує право на свободу слова, законодавство суворе щодо тих, хто розпалює ненависть та показує антиконституційні знаки. Так, за демонстрацію нацистської символіки у Німеччині можна дістати до трьох років позбавлення волі. Якщо це провокує ненвисть до певних національностей чи релігій, загрожує до пяти років в'язниці. Заперечення Голокосту також кримінально каране. Крім нацистської символіки, в Німеччині заборонені символи терористичних організацій, як от джихадистського угруповання "Ісламська держава".