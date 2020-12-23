 ″Нафтогаз″ збільшив ціну газу для побутових споживачів на січень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2020

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Новини

"Нафтогаз" збільшив ціну газу для побутових споживачів на січень

"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для своїх побутових клієнтів у січні на 14 відсотків. У компанії пояснили це рішення "сезонним фактором".

Для побутових споживачів Нафтогазу блакитне паливо у січні стане дорожчим

Для побутових споживачів "Нафтогазу" блакитне паливо у січні стане дорожчим

У січні ціна природного газу для побутових клієнтів компанії "Нафтогаз України" зросте на 14 відсотків. Новина про відповідне рішення була оприлюднена на офіційному сайті "Нафтогазу" у суботу, 26 грудня.

Згідно з повідомленням, ціна на газ у січні для населення в рамках тарифу "Місячний" становитиме 7,22 гривні за кубічний метр з урахуванням податку на додану вартість, але без урахування доставки. Водночас, у грудні та листопаді 2020 року ціна становила 6,33 гривні за кубічний метр газу.

Читайте також: Україна цієї зими може почати експортувати газ до ЄС - Коболєв

"Нафтогаз" пояснює рішення сезонним фактором

У повідомленні зазначається, що зміна ціни була пов'язана із "сезонним фактором" і збільшенням оптової ціни на природний газ.

Також у компанії наполягають на тому, що ця ціна, попри підвищення, є нижчою за середньоринкову. "Таку ціну компанія може собі дозволити завдяки помірній націнці на блакитне паливо, довгостроковому контракту на оптову закупівлю газу, а також оптимізації операційних витрат", - пояснюють у "Нафтогазі".

Ексменеджер "Нафтогазу" очолив міністерство енергетики

Як повідомлялося, 21 грудня стало відомо, що Кабінет міністрів України призначив колишнього виконавчого директора групи НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики. На нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра енергетики.

Перед цим Верховна Рада не підтримала призначення Вітренка першим віцепрем'єром та главою енергетичного відомства. За відповідне рішення проголосували лише 186 депутатів.

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