 НАТО частково виводить свої війська з Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

НАТО частково виводить свої війська з Іраку

У Північноатлантичному альянсі заявили, що задля безпеки військових виводять їх частину з Іраку, решту передислокують всередині країни.

іракські військові

НАТО вирішило тимчасово вивести частину своїх військ з Іраку (архівне фото)

НАТО тимчасово відводить частину своїх військ з Іраку, а також передислоковує решту військових всередині країни, заявив речник Альянсу у вівторок, 7 січня. 

Як зазначається, НАТО вживає заходів щодо "тимчасового переміщення певного персоналу в різні локації як усередині Іраку, так і поза ним "задля безпеки своїх військових". "НАТО зберігає присутність в Іраку. І ми готові продовжувати наші тренування та нарощування потенціалу, якщо дозволяє ситуація", - йдеться у заяві. 

DW.COM

Уряд Німеччини ухвалив рішення вивести з Іраку військових Бундесверу, що перебувають у містах Багдад і Таджі. (07.01.2020)

У Пентагоні спростували інформацію про можливий вихід американський військових з Іраку, про що раніше повідомляли ЗМІ. (07.01.2020)

Таке рішення ухвалили в Брюсселі на екстреному засіданні представники 29 держав-членів Північноатлантичного альянсу. (06.01.2020)

Навчальна місія НАТО в Іраку триває з початку 2017 року. У ній задіяні наразі близько 500 військових, більшість з яких - з Канади.

Раніше цього ж дня німецький уряд заявив про намір вивести частину військового контингенту ФРН, що перебуває у Іраку. Водночас у Пентагоні спростували інформацію про можливий вихід американський військових з Іраку, про що раніше повідомляли ЗМІ.

Нагадаємо, парламент Іраку на екстреному засіданні 5 січня ухвалив резолюцію, якою вимагає від уряду виведення іноземних військ з країни після ліквідації військовими США іранського генерала Касема Сулеймані. Йдеться про відкликання прохання про військову допомогу в боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД), з яким уряд у Багдаді звернувся до міжнародної спільноти в 2014 році.

6 січня представники держав-членів НАТО на екстреному засіданні вирішили призупинити місію Альянсу в Іраку заради безпеки своїх військових.

Також за темою

Bundeswehr im Irak

НАТО призупиняє місію в Іраку 06.01.2020

Таке рішення ухвалили в Брюсселі на екстреному засіданні представники 29 держав-членів Північноатлантичного альянсу.

NATO-Flagge

Посли НАТО обговорять майбутнє місії Альянсу в Іраку 06.01.2020

Після того, як парламент Іраку проголосував за виведення з країни іноземних військових, Північноатлантичний альянс обговорить подальші плани щодо своєї тренувальної місії в цій країні.

Iran Begräbnis von General Soleimani in Kerman

Коментар: Конфлікт США й Ірану - європейці у пастці Дональда Трампа 07.01.2020

Європейці знову виявилися заручниками Дональда Трампа, який не задумується над наслідками своєї політики. Їм залишається лише уповати на здоровий глузд у Тегерані і робити ставку на дипломатію, вважає Барбара Везель.

Реклама

Докладно

Пляж поблизу Бейтсменс Бей на сході Австралії

Австралія в полум'ї - розповідь очевидиці

Кореспондентку DW Хлою Лінхем лісові пожежі в Австралії застали в одному з епіцентрів подій - на східному узбережжі.  

золоті злитки

Золото дорожчає на тлі загострення на Близькому Сході

Ціна на золото під час торгів на Лондонській біржі піднялася до максимального рівня за останні шість років.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  