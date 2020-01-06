НАТО частково виводить свої війська з Іраку

НАТО тимчасово відводить частину своїх військ з Іраку, а також передислоковує решту військових всередині країни, заявив речник Альянсу у вівторок, 7 січня.

Як зазначається, НАТО вживає заходів щодо "тимчасового переміщення певного персоналу в різні локації як усередині Іраку, так і поза ним "задля безпеки своїх військових". "НАТО зберігає присутність в Іраку. І ми готові продовжувати наші тренування та нарощування потенціалу, якщо дозволяє ситуація", - йдеться у заяві.

Навчальна місія НАТО в Іраку триває з початку 2017 року. У ній задіяні наразі близько 500 військових, більшість з яких - з Канади.

Раніше цього ж дня німецький уряд заявив про намір вивести частину військового контингенту ФРН, що перебуває у Іраку. Водночас у Пентагоні спростували інформацію про можливий вихід американський військових з Іраку, про що раніше повідомляли ЗМІ.

Нагадаємо, парламент Іраку на екстреному засіданні 5 січня ухвалив резолюцію, якою вимагає від уряду виведення іноземних військ з країни після ліквідації військовими США іранського генерала Касема Сулеймані. Йдеться про відкликання прохання про військову допомогу в боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД), з яким уряд у Багдаді звернувся до міжнародної спільноти в 2014 році.

6 січня представники держав-членів НАТО на екстреному засіданні вирішили призупинити місію Альянсу в Іраку заради безпеки своїх військових.