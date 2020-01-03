НАТО призупиняє місію в Іраку

Представники держав-членів НАТО на екстреному засіданні у понеділок, 6 січня, підтримали місію Альянсу в Іраку, але вирішили призупинити її заради безпеки своїх військових. Про це в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"У будь-яких наших діях безпека нашого персоналу залишається першорядною. Тому ми вирішили тимчасово призупинити на місцях нашу діяльність з підготовки іракських військовслужбовців і вживаємо всіх необхідних запобіжних заходів із захисту нашого особового складу", - наголосив Столтенберг після позачергового засідання Ради НАТО на рівні послів країн Альянсу.

Він зазначив, що НАТО уважно стежить за розвитком ситуації і продовжує тісну співпрацю з владою Іраку.

"НАТО, як і раніше, готове продовжувати діяльність з навчання і посилення можливостей (військових в Іраку. - Ред.), як тільки це дозволять обставини", - додав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

Як повідомлялось, 5 січня парламент Іраку ухвалив резолюціюз вимогою до уряду вивести іноземні війська з країни після вбивства 3 січня військовими США у Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані.

Нагадаємо, НАТО займається підготовкою сил безпеки в Іраку з початку 2017 року. Іракські солдати проходять спеціальну підготовку щодо знешкодження вибухових пристроїв, технічного обслуговування та медичної допомоги. Північноатлантичний альянс також консультує міністерство оборони Іраку та інші органи безпеки.

У 2018 році місія була розширена та включає близько 500 військових, більшість з яких - з Канади. У НАТО наголошують, що ця місія не є бойовою. В рамках участі в антитерористичній коаліції НАТО також використовує свої розвідувальні літаки Awacs. Вони розміщені у Туреччині і завдяки своїм радарам дозволяють слідкувати за ситуацією у повітрі над Сирією та Іраком.