 НАТО призупиняє місію в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

НАТО призупиняє місію в Іраку

Таке рішення ухвалили в Брюсселі на екстреному засіданні представники 29 держав-членів Північноатлантичного альянсу.

default

Представники держав-членів НАТО на екстреному засіданні у понеділок, 6 січня, підтримали місію Альянсу в Іраку, але вирішили призупинити її заради безпеки своїх військових. Про це в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"У будь-яких наших діях безпека нашого персоналу залишається першорядною. Тому ми вирішили тимчасово призупинити на місцях нашу діяльність з підготовки іракських військовслужбовців і вживаємо всіх необхідних запобіжних заходів із захисту нашого особового складу", - наголосив Столтенберг після позачергового засідання Ради НАТО на рівні послів країн Альянсу.

Він зазначив, що НАТО уважно стежить за розвитком ситуації і продовжує тісну співпрацю з владою Іраку.

"НАТО, як і раніше, готове продовжувати діяльність з навчання і посилення можливостей (військових в Іраку. - Ред.), як тільки це дозволять обставини", - додав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

Як повідомлялось, 5 січня парламент Іраку ухвалив резолюціюз вимогою до уряду вивести іноземні війська з країни після вбивства 3 січня військовими США у Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані

DW.COM

Убивство США іранського генерала Сулеймані загострило конфронтацію в Перській затоці. Президент США Дональд Трамп пішов на цей крок, переслідуючи внутрішньо політичні цілі - або не надто замислюючись над його наслідками. (06.01.2020)

Обмежувальні заходи проти Тегерана здадуться Багдаду занадто м'якими, якщо Ірак примусить до виведення з країни американських військових, заявив Дональд Трамп. Війська США не підуть з країни без компенсацій, додав він. (06.01.2020)

Нагадаємо, НАТО займається підготовкою сил безпеки в Іраку з початку 2017 року. Іракські солдати проходять спеціальну підготовку щодо знешкодження вибухових пристроїв, технічного обслуговування та медичної допомоги. Північноатлантичний альянс також консультує міністерство оборони Іраку та інші органи безпеки.

У 2018 році місія була розширена та включає близько 500 військових, більшість з яких - з Канади. У НАТО наголошують, що ця місія не є бойовою. В рамках участі в антитерористичній коаліції НАТО також використовує свої розвідувальні літаки Awacs. Вони розміщені у Туреччині і завдяки своїм радарам дозволяють слідкувати за ситуацією у повітрі над Сирією та Іраком.

Також за темою

Irak Qassem Soleimani

У Багдаді внаслідок авіаудару США загинув іранський генерал Касем Сулеймані 03.01.2020

Внаслідок авіаудару США по аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. В Ірані закликають "помститись Америці".

NATO-Flagge

Посли НАТО обговорять майбутнє місії Альянсу в Іраку 06.01.2020

Після того, як парламент Іраку проголосував за виведення з країни іноземних військових, Північноатлантичний альянс обговорить подальші плани щодо своєї тренувальної місії в цій країні.

USA Nancy Pelosi zu Impeachmentverfahren

Конгрес США може обмежити військові повноваження Трампа щодо Ірану - Пелосі 06.01.2020

Палата представників розгляне резолюцію, яка забороняє Білому дому здійснювати військові дії щодо Ірану, заявила Ненсі Пелосі.

Реклама

Докладно

Дональд Трамп як бог війни - карикатура Сергія Йолкіна

Убивство Сулеймані та нова роль Трампа

Наказуючи вбити Сулеймані, президент США, схоже, вважав себе богом війни, припускає Сергій Йолкін.  

Автомобіль Tesla

Tesla планує випускати у ФРН щорічно 500 тисяч електрокарів

Запустити виробництво на автозаводі Tesla поблизу німецької столиці планують у 2021 році.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  